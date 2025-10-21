統籌分配款爭議 新北批財政部「自說自話」 中央對地方溝通明顯不足
財政部今下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，討論再修「財劃法」，擬將普通統籌稅款優先全額補足各縣市基準財政收支差額，並大幅下修「營利事業營業額」權重。對此，新北市財政局長陳榮貴表示，整場會議讓地方政府感受強烈，「幾乎成了財政部在自說自話」，顯示中央對地方意見的回應與溝通仍明顯不足。
新北市財政局指出，財政部此次修正方案尚未揭示實際計算公式與分配數據，地方難以掌握影響範圍，貿然調整恐造成財源波動。新北市主張，應先修正「財劃法」第16之1條，將目前尚未分配的345億元全數撥付地方，其餘部分暫時維持現行公式，以保障地方政府財源穩定。
財政局並強調，中央應明確訂出「基準年期」與「保障比率」，確保地方財政不縮水，同時公開各縣市財政收支短差明細，讓制度更透明、公平。
新北市財政局長陳榮貴表示，這場會議的討論氛圍讓地方感受深刻，幾乎是「財政部在自說自話」。他批評，財政部自行提出版本、設定規則，卻未充分讓地方參與，「統籌分配款明定在『財劃法』裡，結果財政部卻想另外訂一套法規來操作，這樣的做法讓地方根本無從發聲」。
陳榮貴坦言，從會議過程看來，中央早已把水平分配、比例權重等細節都擬定好，地方只是被通知參加，並未被真正聽取意見。他強調，新北市不是要拿最多錢，而是要求制度「公平、公正、公開」，呼籲財政部應回歸透明溝通機制，讓修法方向兼顧地方需求與財政正義，而非讓會議淪為「走程序」。
