日本迎來首位女首相高市早苗 賴總統與林佳龍同賀盼攜手守護區域和平
日本於21日召開臨時國會舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲推舉為日本第104任首相，總統賴清德與外交部長林佳龍皆發文恭賀高市早苗總裁成為日本第一位女首相。林佳龍表示，很高興看見日本民主發展迎來重要里程碑，這也是女性在政治領域值得關注的成就，並指出「高市早苗向來堅定挺台」，相信台日能持續攜手合作，為區域和平、安全與繁榮努力。
林佳龍表示，很高興看見日本民主發展迎來重要里程碑，這也是女性在政治領域值得關注的成就。他並提到，稍早總統賴清德也代表政府與全體台灣人民致上祝賀，此外，他也要感謝前任首相石破茂在任內對台灣的支持，尤其在國際場域以行動為台灣發聲。
林佳龍回憶，2025年四月，高市早苗曾率團來台並晉見賴清德，他也在外交部設宴款待，當時便能深刻感受到高市早苗對台灣的友誼與關懷；而林佳龍七月率團訪問日本期間，也曾與高市早苗會面深入交流拓展台日合作的議題。
林佳龍指出，高市早苗曾出任內閣府特命大臣與經濟安全保障擔當大臣，深具遠見與魄力，「向來堅定挺台」！他並表示，相信在高市早苗的領導之下，台日能持續攜手合作，深化各項領域交流，共同為區域和平、安全與繁榮努力。
