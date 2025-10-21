徐佳青讚僑民是民主尖兵 盼在僑區展開防衛韌性演練

快訊

中央社／ 台北21日電

僑委會委員長徐佳青今天在僑務會議閉幕典禮說，僑民最有資格稱為民主尖兵，儘管職業、立場不同仍團結一致，期盼僑務委員把全社會防衛韌性概念帶回僑區，未來能進一步展開演練。

114年僑務委員會議19日到21日登場，約117名僑務委員、海外代表自全球34國返台與會，今天下午舉行閉幕典禮。

僑委會委員長徐佳青於致詞時表示，僑民一直是支援台灣最重要的後盾，長年在各僑區促進福祉、和諧以及凝聚力，這幾年走訪僑區，見證僑民儘管職業、背景、立場不同，但仍團結一致、合作共事，非常難得可貴。

徐佳青說，僑委會成立超過90年來，持續在世界快速變化下尋找新機會，如同僑民們世代傳承，僑委會將一起前進，在民主實踐的道路上，「我們最有資格說是民主尖兵」。

徐佳青強調，全球化時代，僑委會在許多地區無法派駐人員，所幸有僑務委員協助，僑委會才得以完成很多任務；在中南州、非洲、歐洲多個駐點都是近幾年才陸續新設或復設。

談及今年會議主題「全社會防衛韌性的認識」，徐佳青指出，期許兩天的課程是第一步，接下來能進一步讓各僑區進行不同演練，也希望僑務委員能把課程帶回僑區。

徐佳青也提到，第一代僑民帶著皮箱去海外打拚，在不同國家建立基礎，未來台灣社會則是歡迎各國的人進來，在台灣建立基礎。全球供應鏈改變衝擊雖大，但也是轉機，大家能藉挑戰找到因應方式，重新整隊、合作。

僑委會 徐佳青

