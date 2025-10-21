徐佳青讚僑民是民主尖兵 盼在僑區展開防衛韌性演練
僑委會委員長徐佳青今天在僑務會議閉幕典禮說，僑民最有資格稱為民主尖兵，儘管職業、立場不同仍團結一致，期盼僑務委員把全社會防衛韌性概念帶回僑區，未來能進一步展開演練。
114年僑務委員會議19日到21日登場，約117名僑務委員、海外代表自全球34國返台與會，今天下午舉行閉幕典禮。
僑委會委員長徐佳青於致詞時表示，僑民一直是支援台灣最重要的後盾，長年在各僑區促進福祉、和諧以及凝聚力，這幾年走訪僑區，見證僑民儘管職業、背景、立場不同，但仍團結一致、合作共事，非常難得可貴。
徐佳青說，僑委會成立超過90年來，持續在世界快速變化下尋找新機會，如同僑民們世代傳承，僑委會將一起前進，在民主實踐的道路上，「我們最有資格說是民主尖兵」。
徐佳青強調，全球化時代，僑委會在許多地區無法派駐人員，所幸有僑務委員協助，僑委會才得以完成很多任務；在中南州、非洲、歐洲多個駐點都是近幾年才陸續新設或復設。
談及今年會議主題「全社會防衛韌性的認識」，徐佳青指出，期許兩天的課程是第一步，接下來能進一步讓各僑區進行不同演練，也希望僑務委員能把課程帶回僑區。
徐佳青也提到，第一代僑民帶著皮箱去海外打拚，在不同國家建立基礎，未來台灣社會則是歡迎各國的人進來，在台灣建立基礎。全球供應鏈改變衝擊雖大，但也是轉機，大家能藉挑戰找到因應方式，重新整隊、合作。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言