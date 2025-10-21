是否支持外送員權益專法？卓榮泰：沒有拒絕與排斥

快訊

中央社／ 台北21日電
行政院長卓榮泰。記者林俊良／攝影
國民黨立委游顥今天質詢，詢問行政院卓榮泰是否支持外送員權益相關專法等議題。卓榮泰表示，沒有拒絕與排斥，但要完備法制作業。勞動部長洪申翰說，勞動部願意用開放態度來討論。

立法院社會福利及衛生環境委員會將審查攸關外送員權益保障的「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，國民黨立法院黨團、民進黨立法院黨團今天分別召開記者會，說明其提出的專法版本重點及目標。

立法院會今天進行施政總質詢。游顥質詢時提到，外送員專法議題討論多年，他過去擔任南投縣議員，便曾提出外送平台自治條例，試問行政院是否支持外送員專法。

洪申翰說，行政團隊已透過跨部會方式來做整合性的行政指引，也進行幾輪的檢討，目前對於朝野黨團跟立委提出的外送員專法倡議或相關提案，勞動部很願意用開放的態度來討論。

卓榮泰說，如果要變成專法，行政院並沒有拒絕與排斥，但必須要成熟完備很多法制作業，目前跨部會進行相關工作，而立委、黨團有提出版本，行政院願意加速，一方面也有機會參酌立委意見，更加完備法制過程。

交通部長陳世凱說，交通部大概10月底會提出整合性指引草案，11月時也會邀請利害關係人，包括消費者、外送員、業者、地方政府等，一起討論，希望12月底前完成。

游顥也問到，網路上充斥很多假訊息，政府去年宣示要成立假訊息委員會來打擊假訊息，試問目前進度為何。

卓榮泰說，希望結合民間組織，例如事實查核組織或國際NGO來共同處理，到目前為止，並無具體要成立假訊息委員會，會就現有機制來做有效處置，但現有機制無法有效遏止的話，朝向一個組織來形成，這是必要的。

數位發展部長林宜敬指出，台灣是自由民主法治的國家，因此訊息的真假不應該由政府來判斷，由政府判斷反而會造成更多紛擾，因此世界各民主國家通常是透過NGO來判斷訊息真假。

外送員 行政院 立法院 卓榮泰

