羅浮宮竊案震驚全球！故宮提高警戒 蕭宗煌：加強防護設備
針對法國巴黎羅浮宮日前發生竊案震驚全球，國立故宮博物院對此拉高警惕，今天在立法院也引起委員的關注，立委廖偉翔呼籲國寶安全全面盤點。
故宮博物院院長蕭宗煌備詢時表示，在得到訊息以後，已責成副院長召集會議模擬可能發生的狀況，加強防護設備，「故宮的三層設備，我們一直都是非常正常的運作，」他也透露，故宮還有一個比較特殊、國內博物館沒有的，他們有警犬隊。蕭宗煌表示，故宮與相關管區，包括檢調單位都是保持密切的聯繫，只要有任何風吹草動、接到情資，馬上會啟動緊急應變措施。
