最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是國會三黨中最多；民眾黨113年結餘則為4625萬元，成為今年國會三黨中唯一結餘為負的政黨。

根據監察院所公布的「政黨政治獻金會計報告書」內容，國民黨112年結餘586萬元，113年結餘則增加至1363萬元；民進黨112年結餘為負2587萬元，113年結餘4691萬，是國會三黨中最多；民眾黨112年結餘1356萬元，113年則變負4625萬元。

值得注意的是，一般外界會認為選舉年過後政治獻金收入應該會減少，但比較藍綠白三黨112年、113年的數據，當中僅民進黨在去年不減反增；同時一般也會認為選舉過後會樽節支出，國民黨及民進黨確實如此，民眾黨卻反而多花2072萬元。

據該報告內容，國民黨113年收入共8901萬5327元，包括個人捐贈7395萬6736元、營利事業捐贈1409萬20元、人民團體捐贈48萬2000元、匿名捐贈42萬7095元等。國民黨113年支出共7537萬5661元，包括人事費用1439萬4308元、業務費用4484萬2689元、選務費用340萬2480元、捐贈推薦的公職候選人競選費用1010萬元等。

民進黨113年收入1億1659萬3939元，包括個人捐贈9433萬5429元、營利事業捐贈1815萬3300元、匿名捐贈365萬332元等。民進黨113年支出6968萬646元，包括人事費用2623萬1036元、業務費用2590萬2191元、選務費用1440萬8467元。

民眾黨113年收入共4260萬6712元，包括個人捐贈3267萬7319元、營利事業捐贈294萬9157元、匿名捐贈676萬953元等。民眾黨113年支出9175萬796元，包括人事費用5916萬3804元、業務費用2318萬3784元、選務費用520萬元等。

