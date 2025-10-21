回應大陸稀土戰 林佳龍拋台美共同打造關鍵礦物非紅供應鏈

外交部長林佳龍明應邀至立法院外交及國防委員會報告近期台美關係及關稅談判進展。外交部在先送立院的報告指出，美國已經表示要與國際盟友合作回應中國的稀土管制措施，我方研議在台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等機制下，共同打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」。

外交部指出，鑒於台美於安全、經濟與科技領域的利益高度契合，且維護區域的和平與穩定持續是台美重要的共同利益與優先目標，外交部著眼透過對接美方政策，深化台美互利共榮的合作夥伴關係。尤其雙方在經貿、人工智慧（AI）、半導體製造、高科技產業及關鍵礦物等領域的合作，以及共同打造非紅供應鏈，均展現高度發展潛能。

針對AI，外交部指出，美國政府七月推出人工智慧行動方案，維持美國在全球AI競賽的領先地位，基於台灣硬體優勢與雙方高科技互補關係，外交部將跟相關部會合作，評估與美方在AI領域的潛在合作點，希望與美國強大軟體生態系結合，有助我廠商國際布局。

至於稀土戰，美國已表示將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其他亞洲民主國家合作，集體回應中國的稀土出口管制措施；外交部歡迎美方加強與歐洲及亞洲等民主夥伴合作共同建立稀土及關鍵礦物供應鏈，我方將研議在EPPD等既有機制下就相關議題進行交流及合作，共同打造全球關鍵礦物非紅供應鏈，這不僅有助強化台灣半導體產業韌性，也有利推動台灣投資美國隊，強化我國在台美合作的戰略角色。

針對關稅談判進展，外交部表示，美方公布稅率為暫時性措施，我方將秉持國家利益及產業利益，持續爭取合理稅率；待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美貿易協議。

外交部在報告中提到美國行政部門及立法部門對台海和平穩定的支持，賴清德總統在國慶演說再次宣示台灣持續增加支出以強化國防，美國國務院肯定之外，也回應指美國將致力遵守台灣關係法，確保台灣擁有與所面臨的威脅相稱的充分自衛能力。

