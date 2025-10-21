快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

回應大陸稀土戰 林佳龍拋台美共同打造關鍵礦物非紅供應鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影

外交部林佳龍明應邀至立法院外交及國防委員會報告近期台美關係及關稅談判進展。外交部在先送立院的報告指出，美國已經表示要與國際盟友合作回應中國的稀土管制措施，我方研議在台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等機制下，共同打造全球關鍵礦物「非紅供應鏈」。

外交部指出，鑒於台美於安全、經濟與科技領域的利益高度契合，且維護區域的和平與穩定持續是台美重要的共同利益與優先目標，外交部著眼透過對接美方政策，深化台美互利共榮的合作夥伴關係。尤其雙方在經貿、人工智慧（AI）、半導體製造、高科技產業及關鍵礦物等領域的合作，以及共同打造非紅供應鏈，均展現高度發展潛能。

針對AI，外交部指出，美國政府七月推出人工智慧行動方案，維持美國在全球AI競賽的領先地位，基於台灣硬體優勢與雙方高科技互補關係，外交部將跟相關部會合作，評估與美方在AI領域的潛在合作點，希望與美國強大軟體生態系結合，有助我廠商國際布局。

至於稀土戰，美國已表示將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其他亞洲民主國家合作，集體回應中國的稀土出口管制措施；外交部歡迎美方加強與歐洲及亞洲等民主夥伴合作共同建立稀土及關鍵礦物供應鏈，我方將研議在EPPD等既有機制下就相關議題進行交流及合作，共同打造全球關鍵礦物非紅供應鏈，這不僅有助強化台灣半導體產業韌性，也有利推動台灣投資美國隊，強化我國在台美合作的戰略角色。

針對關稅談判進展，外交部表示，美方公布稅率為暫時性措施，我方將秉持國家利益及產業利益，持續爭取合理稅率；待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美貿易協議。

外交部在報告中提到美國行政部門及立法部門對台海和平穩定的支持，賴清德總統在國慶演說再次宣示台灣持續增加支出以強化國防，美國國務院肯定之外，也回應指美國將致力遵守台灣關係法，確保台灣擁有與所面臨的威脅相稱的充分自衛能力。

外交部 台美關係 美國 稀土 供應鏈 林佳龍

延伸閱讀

高市早苗當選日首相 林佳龍喊話台日攜手為區域和平努力

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

代表處迫遷爭議 林佳龍：南非提新協商版本 要求我暫緩晶片管制

相關新聞

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是...

憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化

巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與...

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中...

醫院領到三班護病比獎勵 竟用來買便當飲料、整修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。