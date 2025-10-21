高市早苗當選日本首相 蔡英文發文「衷心祝福一切順利」

前總統蔡英文今天透過臉書發文，恭喜高市早苗當選日本憲政史上第一位女性首相；她說，未來的道路將更加艱難，衷心祝福高市早苗一切順利，並展現卓越的領導與風采。

蔡英文在臉書分享她與高市早苗的合照，她並恭喜高市早苗當選日本憲政史上第一位女性的首相。

蔡英文說，未來的道路將更加艱難，但她想與高市早苗分享她所珍視的一段話：「若有不一致，我們願帶來和諧；若有錯誤，我們願帶來真理；若有疑慮，我們願帶來信任；若有絕望，我們願帶來希望。」

蔡英文說，衷心祝福高市早苗一切順利，並展現卓越的領導與風采。

商品推薦