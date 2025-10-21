接見十大傑出青年 賴總統：政府持續投資未來世代

總統賴清德今天接見十大傑出青年當選人時表示，國家的未來掌握在青年手中，政府會持續投資未來世代，給予年輕人更多支持；政府會努力打造更公平的社會、更永續的環境，讓青年帶動百工百業創新成果，也讓世界看見台灣的活力與價值。

賴總統下午接見「第63屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」。

他致詞提到，本屆當選人從科技創新、教育傳承、文化藝術到體育競技、公共服務、國際交流等領域，種種成果讓大家看見青年世代的創新思維，也展現台灣年輕人勇於挑戰，持續突破的精神，共同打造一個多元而進步的台灣社會。

賴總統說明，他要代表國家感謝大家在各領域的耕耘與貢獻，當選十傑不僅僅是個人的榮耀，更代表國家持續向上的力量。

賴總統談及，國家的未來掌握在青年手中，政府會持續投資未來世代，給予年輕人更多支持，從高中職免學費，私立大專校院學雜費補助到青年百億海外圓夢基金等政策，都是希望讓每一位懷抱理想的青年，勇敢前行，並在追夢的過程中，為國家累積創新與前進的力量。

賴總統表示，台灣的民主與自由是前人奮鬥的成果，台灣的未來則有賴大家的創意與勇氣，政府會努力打造更公平的社會、更永續的環境，讓青年帶動百工百業創新成果，也讓世界看見台灣的活力與價值。

賴總統期盼，青年們除了在各自的領域綻放光芒，以行動回饋社會，也要將故事傳遞到不同領域與角落，展現青年世代的熱忱和責任感，讓更多人相信夢想的價值還有堅持的力量。

賴總統強調，青年的驕傲就是國家的驕傲，正因為有大家的投入與堅持，台灣的未來更加充滿希望，一起攜手努力，實現一個更美好的台灣。

