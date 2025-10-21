接見十大傑出青年 賴總統：政府持續投資未來世代

快訊

中央社／ 台北21日電
賴清德總統。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
總統賴清德今天接見十大傑出青年當選人時表示，國家的未來掌握在青年手中，政府會持續投資未來世代，給予年輕人更多支持；政府會努力打造更公平的社會、更永續的環境，讓青年帶動百工百業創新成果，也讓世界看見台灣的活力與價值。

賴總統下午接見「第63屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」。

他致詞提到，本屆當選人從科技創新、教育傳承、文化藝術到體育競技、公共服務、國際交流等領域，種種成果讓大家看見青年世代的創新思維，也展現台灣年輕人勇於挑戰，持續突破的精神，共同打造一個多元而進步的台灣社會。

賴總統說明，他要代表國家感謝大家在各領域的耕耘與貢獻，當選十傑不僅僅是個人的榮耀，更代表國家持續向上的力量。

賴總統談及，國家的未來掌握在青年手中，政府會持續投資未來世代，給予年輕人更多支持，從高中職免學費，私立大專校院學雜費補助到青年百億海外圓夢基金等政策，都是希望讓每一位懷抱理想的青年，勇敢前行，並在追夢的過程中，為國家累積創新與前進的力量。

賴總統表示，台灣的民主與自由是前人奮鬥的成果，台灣的未來則有賴大家的創意與勇氣，政府會努力打造更公平的社會、更永續的環境，讓青年帶動百工百業創新成果，也讓世界看見台灣的活力與價值。

賴總統期盼，青年們除了在各自的領域綻放光芒，以行動回饋社會，也要將故事傳遞到不同領域與角落，展現青年世代的熱忱和責任感，讓更多人相信夢想的價值還有堅持的力量。

賴總統強調，青年的驕傲就是國家的驕傲，正因為有大家的投入與堅持，台灣的未來更加充滿希望，一起攜手努力，實現一個更美好的台灣。

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是...

憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化

巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與...

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中...

醫院領到三班護病比獎勵 竟用來買便當飲料、整修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行3...

