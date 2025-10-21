快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。圖／擷取自國會頻道
行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。圖／擷取自國會頻道

巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與國家級館藏保全量能與相關預防措施。行政院長卓榮泰表示，料敵從寬，政府會再全面性的檢討跟強化。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。對於羅浮宮遭竊事件傳出，卓榮泰答詢時表示，覺得很不可思議，這樣的情節過去好像在電視、電影上看得到，但他們要反求諸己，在重要的關鍵基礎設施，以及遇到類似這樣的事件如何加強，「很怕會有模仿效應出現」。

內政部次長董建宏表示，在賴清德總統與卓揆的指示之下，對於國家關鍵基礎設施都有加強保護，許多的警力都已經布置在那邊。

故宮院長蕭宗煌答詢表示，在得到訊息以後，已責成副院長召集會議模擬可能發生的狀況，加強防護設備，「故宮的三層設備，我們一直都是非常正常的運作，」他也透露，故宮還有一個比較特殊、國內博物館沒有的，他們有警犬隊。

廖偉翔表示，羅浮宮的事情剛發生，盼政府儘速檢討，任何一件館藏、文物遺失都承擔不起，希望卓榮泰責成故宮與相關單位，重新檢視安全層級、內部保全人員量能是否足夠，還有哪裡有科技死角，以及有沒有需要精進之處。

蕭宗煌說，故宮與相關管區，包括檢調單位都是保持密切的聯繫，只要有任何風吹草動、接到情資，馬上會啟動緊急應變措施。

卓榮泰也說，在針對五大威脅的國安17項措施當中，對於關鍵基礎設施早就已經在做這樣的工作了，包括法制、措施、方案、計畫，都會完成。

故宮 卓榮泰 羅浮宮

延伸閱讀

水庫型光電違法？經濟部：光電板是庫區財產，設置依法不用申請

上任運動部長滿一個月 李洋認「蠻刺激的」允諾三政策

鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

立委指水庫型光電違反使用年限 卓榮泰：不可能違法

相關新聞

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是...

憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化

巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與...

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

醫院領到三班護病比獎勵 竟用來買便當飲料、整修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行3...

統籌分配款爭議 新北批財政部「自說自話」 中央對地方溝通明顯不足

財政部今下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，討論再修「財劃法」，擬將普通統籌稅款優先全額補足各縣市基準財政收支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。