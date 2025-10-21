憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化
巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與國家級館藏保全量能與相關預防措施。行政院長卓榮泰表示，料敵從寬，政府會再全面性的檢討跟強化。
卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。對於羅浮宮遭竊事件傳出，卓榮泰答詢時表示，覺得很不可思議，這樣的情節過去好像在電視、電影上看得到，但他們要反求諸己，在重要的關鍵基礎設施，以及遇到類似這樣的事件如何加強，「很怕會有模仿效應出現」。
內政部次長董建宏表示，在賴清德總統與卓揆的指示之下，對於國家關鍵基礎設施都有加強保護，許多的警力都已經布置在那邊。
故宮院長蕭宗煌答詢表示，在得到訊息以後，已責成副院長召集會議模擬可能發生的狀況，加強防護設備，「故宮的三層設備，我們一直都是非常正常的運作，」他也透露，故宮還有一個比較特殊、國內博物館沒有的，他們有警犬隊。
廖偉翔表示，羅浮宮的事情剛發生，盼政府儘速檢討，任何一件館藏、文物遺失都承擔不起，希望卓榮泰責成故宮與相關單位，重新檢視安全層級、內部保全人員量能是否足夠，還有哪裡有科技死角，以及有沒有需要精進之處。
蕭宗煌說，故宮與相關管區，包括檢調單位都是保持密切的聯繫，只要有任何風吹草動、接到情資，馬上會啟動緊急應變措施。
卓榮泰也說，在針對五大威脅的國安17項措施當中，對於關鍵基礎設施早就已經在做這樣的工作了，包括法制、措施、方案、計畫，都會完成。
