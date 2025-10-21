快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

林佳龍宴請澳洲議員團 籲建構非紅供應鏈捍衛和平

中央社／ 台北21日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者張文馨攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者張文馨攝影

澳洲跨黨派國會議員團訪台，外交部林佳龍於今天午宴時表示，台灣願與澳洲共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，捍衛印太和平繁榮。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍中午宴請由澳洲國會移民聯席委員會主席喬傑納斯（Steve Georganas）眾議員、影子退伍軍人事務部長徹斯特（DarrenChester，另譯：契斯特）眾議員及參眾兩院選舉事務聯席委員會副主席科爾貝克（Richard Colbeck，另譯：寇貝克）參議員組成的跨黨派國會議員團，感謝澳洲國會以實際行動展現對台灣的支持。

林佳龍表示，台澳同為理念相近的民主夥伴，致力維護自由開放的印太地區。台澳經濟具高度互補性，澳洲是台灣最大的能礦供應國，且是台灣赴海外留學人數第二多的國家。澳洲是台灣的第8大貿易夥伴，台灣是澳洲第6大出口市場，彼此經貿往來密切。

林佳龍也提到，感謝澳洲國會長期在國際場域為台灣發聲，包括2024年通過友台動議，支持台灣的國際參與。台灣願與澳洲及理念相近國家共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，攜手捍衛民主價值與印太地區的和平繁榮。

外交部表示，台澳雙邊近年來在全社會韌性、能源、科研、教育、原民文化、運輸安全等領域的合作逐步深入。這次澳洲國會訪團來台，有助促進台澳情誼，並持續深化互惠互利的友好關係。

澳洲 外交部 林佳龍

延伸閱讀

高市早苗當選日首相 林佳龍喊話台日攜手為區域和平努力

台中國際會展中心終開幕 林佳龍：工程延宕的代價是城市競爭力

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

相關新聞

最新政黨政治獻金曝光 民進黨結餘最多、民眾黨短絀4625萬

監察院今天公布最新一年度政黨政治獻金申報內容，其中國民黨113年結餘1363萬元；民進黨113年結餘4691萬，民進黨是...

憂模仿效應…羅浮宮遭竊藍委關注國寶安全 卓榮泰：全面檢討與強化

巴黎羅浮宮白天遭一群竊賊闖入並迅速偷走8件王室珍寶，引發關注。國民黨立委廖偉翔今質詢時，要求政院責成相關單位，檢視故宮與...

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

日本自民黨總裁高市早苗今天在臨時國會投票中勝選，成為第104任日本首相，也是史上第一個女性首相，賴清德總統稍早祝賀。台中...

醫院領到三班護病比獎勵 竟用來買便當飲料、整修天花板 工會批荒謬

衛福部承諾三班護病比入法，但遲未訂出時程表，強調「獎勵先行」。自今年3月實施三班護病比後，衛福部今年6月發放各家達標醫院...

財劃法「營業額」30%擬下修至8% 北市批中央忽視地方財政努力

財政部下午召開「中央統籌分配稅款分配方式」研商會議，依財政部所擬版本，將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。