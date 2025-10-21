林佳龍宴請澳洲議員團 籲建構非紅供應鏈捍衛和平

澳洲跨黨派國會議員團訪台，外交部長林佳龍於今天午宴時表示，台灣願與澳洲共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，捍衛印太和平繁榮。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍中午宴請由澳洲國會移民聯席委員會主席喬傑納斯（Steve Georganas）眾議員、影子退伍軍人事務部長徹斯特（DarrenChester，另譯：契斯特）眾議員及參眾兩院選舉事務聯席委員會副主席科爾貝克（Richard Colbeck，另譯：寇貝克）參議員組成的跨黨派國會議員團，感謝澳洲國會以實際行動展現對台灣的支持。

林佳龍表示，台澳同為理念相近的民主夥伴，致力維護自由開放的印太地區。台澳經濟具高度互補性，澳洲是台灣最大的能礦供應國，且是台灣赴海外留學人數第二多的國家。澳洲是台灣的第8大貿易夥伴，台灣是澳洲第6大出口市場，彼此經貿往來密切。

林佳龍也提到，感謝澳洲國會長期在國際場域為台灣發聲，包括2024年通過友台動議，支持台灣的國際參與。台灣願與澳洲及理念相近國家共同面對威權擴張的挑戰，建構「非紅供應鏈」，攜手捍衛民主價值與印太地區的和平繁榮。

外交部表示，台澳雙邊近年來在全社會韌性、能源、科研、教育、原民文化、運輸安全等領域的合作逐步深入。這次澳洲國會訪團來台，有助促進台澳情誼，並持續深化互惠互利的友好關係。

商品推薦