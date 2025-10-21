上任運動部長滿一個月 李洋認「蠻刺激的」允諾三政策
金牌選手李洋接任運動部長已滿一個月，首次在今（21）日於議場，接受中職會長、立委蔡其昌質詢相關體育議題，包含清水自由車場、高雄澄清湖棒球場螢幕及棒球博物館等，並呼籲運動部要落實政策與計畫。李洋答詢時表示，運動部會站在保護運動員的所有權益下協助爭取。另被問到贏得奧運金牌與擔任運動部長哪一項比較容易，李洋大方回答，「都不容易，但我蠻喜歡接受挑戰。」
運動部長李洋上任已滿一個月，21日在立法院議場，首次接受身兼中華職棒會長的立委蔡其昌質詢體育議題，包含清水自由車場、高雄澄清湖棒球場螢幕及棒球博物館等，李洋開場就坦言「蠻刺激的」。
蔡其昌質詢時提問，相比贏得奧運金牌和擔任運動部長，哪一項比較容易？李洋答詢時認為，「都不容易，但我蠻喜歡接受挑戰。」
蔡其昌表示，行政院於4月份就承諾符合國際標準的清水自由車場館，待運動部成立之後，會從長遠的角度通盤考量。
蔡其昌指出，目前全國三個規劃地點，皆為體育署長時間規劃且獲地方政府所同意，但礙於《財劃法》修正，中央補助地方興建體育設施能量銳減，政院應積極和地方政府溝通支付比例，
卓榮泰表示，若能跟國際接軌，對選手有絕對正面幫助，因此會排除各種財政困難，極盡全力地來協助。李洋也強調，運動部會站在保護運動員所有權益下協助爭取。
