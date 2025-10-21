高市早苗當選日首相 林佳龍喊話台日攜手為區域和平努力

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影

高市早苗成為日本首位女性首相外交部林佳龍在臉書發文表示，很高興看見日本民主發展迎來重要里程碑，這也是女性在政治領域值得關注的成就，高市早苗向來堅定挺台，相信台日能持續攜手合作，為區域和平、安全與繁榮努力。

林佳龍表示，賴清德總統稍早代表政府與全體台灣人民致上祝賀，他還要感謝前任首相石破茂在任內對台灣的支持，尤其在國際場域以行動為台灣發聲。

林佳龍說，高市早苗今年4月率團來台並晉見賴總統，他在外交部設宴款待，當時便能深刻感受到高市早苗對台灣的友誼與關懷；而林佳龍7月率團訪問日本期間，也曾與高市早苗會面深入交流拓展台日合作的議題。

林佳龍指出，高市早苗曾出任內閣府特命大臣與經濟安全保障擔當大臣，深具遠見與魄力，向來堅定挺台，他相信在高市早苗的領導之下，台日能持續攜手合作，深化各項領域交流，共同為區域和平、安全與繁榮努力。

