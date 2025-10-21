APEC領袖會議 賴總統盼以台灣半導體等先驅產業經驗促區域合作

亞太經合會（APEC）企業領袖峰會10月底即將在南韓慶州召開，賴清德總統今天出席「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」，介紹代表我國出席的領袖代表林信義等成員。

賴總統在致詞時，賦予領袖代表林信義任務，傳達台灣致力強化經濟韌性，希望與各國攜手合作，且願意分享半導體等先驅產業經驗等任務。

領袖代表林信義在致詞時表示，他將善用這次機會積極與各國領袖代表和企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

賴清德總統也與領袖代表林信義、外交部長林佳龍、國科會主委吳誠文、總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部國際組織司司長孫儉元、政務委員楊珍妮、諮詢委員徐斯儉、林之晨代表等人一起進行大合影。

「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」今天舉行，領袖代表林信義致詞時表示，將善用這次機會積極與各國領袖代表和企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項指示。記者邱德祥／攝影 賴清德總統（左）今天出席「2025『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」，介紹代表我國出席的領袖代表林信義（右）。記者邱德祥／攝影

商品推薦