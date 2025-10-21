快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
我方APEC領袖代表林信義，有望與美國總統川普當面交流。(美聯社)
我方APEC領袖代表林信義，有望與美國總統川普當面交流。(美聯社)

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴清德總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項任務指示。

目前APEC成員除我國外，尚有澳洲、加拿大、中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、俄羅斯、新加坡、美國等，總計21個會員；多數國家由國家元首出任領袖代表，例如2024年美國時任總統拜登親自出席。2025年APEC，預計美國現任總統川普將與會，林信義有望與川普當面交流。

林信義在行前記者會致詞表示，感謝賴總統的託付，讓他再次代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議，他深感榮幸。

林信義指出，今年主辦國韓國，是以AI及因應人口變遷作為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。

林信義提到，亞太地區作為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC 21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）占全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

他強調，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在AI發展上也占有重要的地位。我方有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

林信義承諾，他將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流。

林信義表示，他將完整傳達賴總統的三項任務指示，積極分享我國在AI創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

APEC 美國 AI 林信義 賴清德

延伸閱讀

川普稱中國無意侵台「川習會將談台灣議題」 預定明年初訪北京

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

美中本周貿易談判3議題 川普加列台灣

逼迫烏割地 川普傳大爆粗口 還扔戰事地圖

相關新聞

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

高市早苗當選日首相 林佳龍喊話台日攜手為區域和平努力

高市早苗成為日本首位女性首相。外交部長林佳龍在臉書發文表示，很高興看見日本民主發展迎來重要里程碑，這也是女性在政治領域值...

賴總統交付APEC任務 傳達台灣願分享半導體等先驅產業經驗促區域合作

APEC領袖會議將在31日和11月1日於南韓慶州登場，賴清德總統今（21日）在總統府發表談話，賦予領袖代表林信義任務，傳...

批民進黨政府麻木9年 國民黨團：明審「外送專法」籲政院提版本

為健全外送產業發展，保障15萬名外送員、店家跟消費者權益，國民黨立法院黨團今天開記者會宣誓明天將於衛環委員會審「外送平台...

高市早苗當選日本史上首位女性首相 民眾黨祝賀：台日關係注入新動力

日本自民黨總裁高市早苗今天當選國家首相，台灣民眾黨對此表達祝賀，高市早苗在日本政界寫下新篇章，相信將為台日關係注入新的動...

政院將提「全國勞動力總檢討」 解決缺工莫紙上談兵

行政院長卓榮泰日前預告，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府將提出全國勞動力總檢討，解決企業企業缺工問題，其中將對移工引進方式、數量提出新方案，短期內就會公布。面對少子化、人口老化危機，政府早該全面盤點勞動力狀況，對未來10年、20年人力需求提出對策，徹底翻修移工政策，此時才有動作雖嫌太晚，惟希望能對症下藥，不要最後又是紙上談兵、流於空談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。