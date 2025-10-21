有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務
總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴清德總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項任務指示。
目前APEC成員除我國外，尚有澳洲、加拿大、中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、俄羅斯、新加坡、美國等，總計21個會員；多數國家由國家元首出任領袖代表，例如2024年美國時任總統拜登親自出席。2025年APEC，預計美國現任總統川普將與會，林信義有望與川普當面交流。
林信義在行前記者會致詞表示，感謝賴總統的託付，讓他再次代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議，他深感榮幸。
林信義指出，今年主辦國韓國，是以AI及因應人口變遷作為優先議題，與我國長期推動的政策目標相呼應，也代表所有APEC會員對如何實現未來願景有共同的期待。全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險。
林信義提到，亞太地區作為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要。APEC 21個經濟體的實質國內生產毛額（GDP）占全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。
他強調，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴。台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在AI發展上也占有重要的地位。我方有能力，也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。
林信義承諾，他將善用這次代表賴總統出席APEC經濟領袖會議的機會，積極與各APEC會員的領袖、領袖代表及企業界代表交流。
林信義表示，他將完整傳達賴總統的三項任務指示，積極分享我國在AI創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。
