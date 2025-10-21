賴總統交付APEC任務 傳達台灣願分享半導體等先驅產業經驗促區域合作

APEC領袖會議將在31日和11月1日於南韓慶州登場，賴清德總統今（21日）在總統府發表談話，賦予領袖代表林信義任務，傳達台灣致力強化經濟韌性，希望與各國攜手合作，且願意分享半導體等先驅產業經驗等任務。

APEC會議期間，美中關稅戰未歇，華府對全球的影響也在持續發酵，台灣對美關稅談判也還沒完成協議簽署。

賴總統說，面對全球經濟發展的許多挑戰與不確定性，我們要透過深化區域合作和創新，來促進繁榮，這也是台灣致力為世界貢獻的目標。

賴總統指出，期許林信義今年與會時向所有APEC領袖及國際社群，傳達台灣三項重要主張。

首先，他說，台灣致力強化經濟韌性，希望和各國攜手合作，持續促進區域經貿發展；要讓世界知道，台灣在強化產業自主與經濟安全的同時，持續打造自由、公平、受法治保障，以及可預期的經貿投資環境，並推動多元夥伴合作。

其次，賴總統指出，台灣願意分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；台灣正在從「製造」轉向「創造」，非常樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，並透過加深對彼此的投資與經濟上的互補，來深化區域的合作，為打造高附加價值產業增添活力，來應對各種挑戰。

最後，賴總統表示，台灣正加速推動以人為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力；面對人工智慧重塑全球經濟與社會秩序，台灣要加速推動AI新十大建設，以人為核心，促進AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化，同時推動健康台灣，在APEC推廣智慧健康倡議，為區域的數位健康與永續治理，做出具體貢獻。

這是林信義繼去年APEC秘魯峰會以來，再度領銜與會。林信義說，感謝賴總統託付，讓他再度代表台灣出席今年的APEC經濟領袖會議，今年以人工智慧及因應人口變遷作為優先議題，與我方長期推動的政策目標相呼應。

林信義表示，全球經濟發展正面臨地緣政治衝突、供應鏈重組、人口少子、高齡化，以及人工智慧與數位轉型帶來的機會與風險；亞太地區作為全球經濟成長的引擎，如何在快速變動的環境當中維持穩定、促進合作，以及維持繁榮尤其重要；APEC 21個經濟體的GDP占全球貿易的61%，在應對上述挑戰的時候，扮演舉足輕重的關鍵角色。

林信義說，台灣不僅是區域經濟的一員，更是全球產業鏈的重要夥伴；台灣在半導體、數位科技與中小企業發展等領域，有堅實的基礎與豐富的經驗，在人工智慧的發展上也占有重要的地位；台灣有能力也有責任，為亞太的繁榮與永續作出貢獻。

林信義表示，他將善用這次機會積極與各國領袖代表和企業界代表交流，完整傳達賴總統的三項指示，積極分享我國在人工智慧創新及數位健康合作上的具體成果，展現台灣是國際社會當中良善、可信賴，而且負責任的夥伴，為台灣凝聚更多國際支持與友誼。

賴清德總統（左五）在總統府舉行記者會，交付APEC代表團任務。記者邱德祥／攝影 APEC領袖代表林信義。記者邱德祥／攝影 APEC領袖會議將在31日和11月1日於南韓慶州登場，賴清德總統（左）在總統府發表談話，賦予領袖代表林信義（右）任務。記者邱德祥／攝影 APEC領袖會議將在31日和11月1日於南韓慶州登場，賴清德總統（右）在總統府發表談話，賦予領袖代表林信義（左）任務。記者邱德祥／攝影

