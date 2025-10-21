台美關稅談判 鄭麗君：盼有利台灣供應鏈布局國際

快訊

中央社／ 台北21日電
行政院副院長鄭麗君（中）。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
行政院副院長鄭麗君（中）。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台美關稅談判仍在進行中，進度與目標備受關注。行政院副院長鄭麗君今天表示，台美談判希望能為未來台灣的產業、供應鏈在國際布局的延伸創造更有利環境，讓台灣產業由內而外實力更壯大。

鄭麗君今天在行政院接見國際青年商會中華民國總會總會長蔡政諺以及「第63屆十大傑出青年當選人」等，並聽取到場者意見回饋。第63屆十大傑出青年當選人包含國立陽明交通大學資訊工程學系教授邱維辰、台北城市科技大學餐飲事業系助理教授蔡明哲、台灣大哥大股份有限公司資深副總經理暨商務長林東閔，以及中國醫藥大學生物醫學研究所助理教授江智聖。

另外還有社團法人台灣蛻變方成事協會創辦人暨執行長文國士、競技體操運動員唐嘉鴻、FOCASA馬戲團創辦人兼團長林智偉、苗栗縣苑裡鎮鎮長劉育育、盛天合生物科技公司總經理薛雍霖、台灣數位外交協會執行長郭家佑，以及在大華府地區執業的資深律師楊璽。

楊璽提及台美關係很重要，現正是關鍵時刻。鄭麗君則回應表示，雖然現在進行的是台美關稅談判，但台灣努力的目標是希望為未來產業、供應鏈在國際布局的延伸創造更有利的環境，因此除力拚降低關稅、壯大台灣產業根基，也希望打造台美合作的有利環境，讓台灣產業能由內而外、實力更壯大。

文國士在接見時說到，台灣目前育幼院僅有88個，要照顧2500位孩子，人力缺乏，且也有安置困難的問題，希望政府能關注人力缺乏以及投資逆境兒少做為社會永續的一環；劉育育則反映，地方的鄉鎮市公所是三級政府，最高只能到9職等，留才有難度，希望中央考量放寬職等，或是政策合作上也能考慮直接跟三級政府溝通；薛雍霖則說，台灣農漁業若想創新發展，必須有平台將產業訊息、政府政策、學界意見做整合。

鄭麗君則回應指出，謝謝江智聖提出奈米藥物與免疫療法，將醫療學術上的研究帶到產業發展；她也感謝曾在育幼院成長的年輕人，願意投入照顧並用藝術陪伴孩童，而未來政府會做得更多，衛福部也正思考成立兒家的專責單位。

鄭麗君表示，政府同時會更重視文化發展的根基，並將連結支持地方發展，讓整體產業更均衡。

她強調，台灣的文化創意、民主實踐在台灣不斷進步過程中，讓台灣價值逐漸被世界看見，在這塊土地上創造的醫療體系、社會服務精神、農產品、晶片等一切都在不斷定義台灣、改寫台灣價值，所創造的多元面貌，都是向世界延伸出更精彩的台灣價值。

台美關係 鄭麗君 行政院

