高市早苗當選日本史上首位女性首相 民眾黨祝賀：台日關係注入新動力
日本自民黨總裁高市早苗今天當選國家首相，台灣民眾黨對此表達祝賀，高市早苗在日本政界寫下新篇章，相信將為台日關係注入新的動力，過去友好台灣的態度令各界倍感鼓舞，希望日本與台灣有更廣泛且深層的交流，也為台日關係及雙邊人民福祉共同努力。
日本國會今天舉行首相指名選舉，高市早苗獲得多數支持，第一輪投票就獲得過半數支持，當選日本第104任首相，成為日本史上首位女性首相。
台灣民眾黨稍早在臉書發文表示，高市早苗不僅成為自民黨首位女性黨魁，如今也順利當選日本史上首位女性首相，在日本政界寫下新篇章，民眾黨對此表達誠摯祝賀，「值此日本政局迎來新里程碑之際，深信在就任後，將為台日關係及印太區域和平穩定注入新的動力。」
民眾黨指出，過去擔任國會議員期間，高市早苗多次到訪台灣，不僅在當選自民黨總裁時發文提到「台灣是與日本共享基本價值，是極為重要夥伴，也是珍貴的朋友」，更在花蓮面臨樺加沙颱風災情時第一時間表達慰問，「對台灣的友好態度、真摯關懷，以及在國際場合為台灣所發聲的善意，均令台灣各界備感鼓舞。」
民眾黨也說，日本朝野政黨建立政策協調、實現聯合政府作為，正是新時代民主制度下的成熟展現，既具示範意義也值得借鏡反思，在當前的國內政治環境，如何藉由協商、合意與共治提升治理效能，進而促進國家長治久安，相信台灣也能以此作為參考，深化政黨間的對話與合作。
民眾黨表示，祝賀高市早苗當選日本首相，台日兩國作為維護民主、法治與人權理念的夥伴，面對區域新形勢時更需攜手前進，未來在高市早苗的帶領之下，希望日本與台灣有更廣泛且深層的交流，也為台日關係及雙邊人民福祉共同努力。
