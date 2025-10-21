批民進黨政府麻木9年 國民黨團：明審「外送專法」籲政院提版本

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「外送經濟新時代 立法保障要跟上」記者會，國民黨團表示外送人員的人事已經累積超過31.4萬，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障，出席包括書記長羅智強（中）、立委廖偉翔、王育敏等人。記者曾學仁／攝影
為健全外送產業發展，保障15萬名外送員、店家跟消費者權益，國民黨立法院黨團今天開記者會宣誓明天將於衛環委員會審「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，並力拚本會期三讀，其中包含薪資保護、完整保險、工作保障等三大目標，呼籲行政院也提版本，大家來完善專法，創造多贏。

國民黨團書記長羅智強表示，外送經濟蓬勃發展，但相關法規不健全，外送員因此處在被剝削、壓迫現狀，本會期國民黨立委全力推動外送員保障專法，該草案有三大目標，包含薪資保護、完整保險、工作保障。連地方政府都有相關法規，但民進黨政府執政9年間依舊麻木。

國民黨籍衛環委員會召委廖偉翔說明，外送產業和外送員一直處在法律灰色地帶，外送員平均每天發生32起交通事件，卻有68%外送員沒有勞工保險、職災險，也缺乏完整第三責任險。從2012年第一家外送平台業者在台灣成立之後，迄今已經超過13年，明天終於要審國民黨版「外送專法」。

國民黨立委王育敏表示，對外送員的保障，在勞基法之外，一直都沒有專法給予保障，專法要保障外送員基本收入，不應該是平台說了算，也要讓外送員工作期間發生意外能有所保障。

國民黨團副書記長羅廷瑋指出，其實勞動部過去在委外研究中，曾建議外送員要立法保障，但過了6年11個月又20天，民進黨政府並不積極推動相關立法工作，而國民黨團則是在本屆第一會期，就已提出外送員專法版本。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，外送專法目前都是在野黨提出的版本，行政院應提版本，才是負責的態度。藍委牛煦庭表示，欣見民進黨終於上了「外送專法」的專車，相信三黨在委員會審查時，不會出現任何阻力。

工會發言人蘇柏豪說，在108年兩名外送員意外身亡，國人才開始重視外送員權益必須保障的議題，也促成台北市最先制定「外送員自治條例」，但6年過去，中央政府並沒有推動專法，現在終於有國民黨版。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，外送員都期待本會期通過「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，尤其薪資上，基本費用平台不能額外往下更動樓地板價是實薪的三分之一，平台演算法要公開透明，也要有完整的職災險和第三人責任險、不能惡意停權以保障工作權等。

國民黨立院黨團上午舉行「外送經濟新時代，立法保障要跟上」記者會，國民黨團表示外送人員的人事已經累積超過31.4萬，但是我們對於它的保障卻是一直在勞基法之外，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障出席包括書記長羅智強（左二）、副書記王鴻薇（右）、立委廖偉翔、羅廷瑋等。記者曾學仁／攝影
