林佳龍：僑民是外交神隊友 外交部盼成堅強後盾

今年度僑務委員會議20日登場，逾百名僑務委員返台參與。外交部長林佳龍於社群媒體表示，他舉辦午宴向「外交神隊友」僑民們致謝，僑民是Team Taiwan重要成員，外交部將成為僑民在海外打拚的堅強後盾。

114年僑務委員會議19日到21日在圓山飯店登場，約117名僑務委員、海外代表自全球34國返台與會，外交部長林佳龍20日午間款宴招待僑民。

外交部長林佳龍於臉書發文表示，十分榮幸宴請分布全球的「外交神隊友」，向長期在海外為台灣打拚的僑民致謝。9月聯大期間，外交部面臨國際媒體宣傳費用遭刪除困境時，北美台商會僑民自發集資，在紐約時報廣場大螢幕刊登支持台灣參與聯合國的廣告，讓第一線的外交人員深受鼓舞。

林佳龍強調，外交部推動「總合外交」及「榮邦計畫」，透過公私協力結合各部會及海內外民間資源。無論是僑務委員、台商會或同鄉會，都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現。

林佳龍回顧，上任1年多來，他已走訪11個邦交國、11個非邦交國及歐盟，更在台日斷交53年後訪問日本。不管到哪裡，總能感受到當地僑民的熱情接待，這份溫暖始終是台灣在國際外交舞台上持續前行的力量。

林佳龍指出，走訪各地的過程中，深刻感受到僑民長年在海外奮鬥的堅毅與成就，這正是台灣國力的延伸與象徵；面對國際政經情勢的快速變化，僑民不僅是「Team Taiwan」的重要成員，更是推動台灣成為世界可信賴夥伴的重要力量，外交部將持續與僑民攜手為台灣拚外交，也會成為僑民在海外奮鬥的堅強後盾。

商品推薦