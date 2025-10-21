快訊

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

林佳龍：僑民是外交神隊友 外交部盼成堅強後盾

中央社／ 台北21日電

今年度僑務委員會議20日登場，逾百名僑務委員返台參與。外交部林佳龍於社群媒體表示，他舉辦午宴向「外交神隊友」僑民們致謝，僑民是Team Taiwan重要成員，外交部將成為僑民在海外打拚的堅強後盾。

114年僑務委員會議19日到21日在圓山飯店登場，約117名僑務委員、海外代表自全球34國返台與會，外交部長林佳龍20日午間款宴招待僑民。

外交部長林佳龍於臉書發文表示，十分榮幸宴請分布全球的「外交神隊友」，向長期在海外為台灣打拚的僑民致謝。9月聯大期間，外交部面臨國際媒體宣傳費用遭刪除困境時，北美台商會僑民自發集資，在紐約時報廣場大螢幕刊登支持台灣參與聯合國的廣告，讓第一線的外交人員深受鼓舞。

林佳龍強調，外交部推動「總合外交」及「榮邦計畫」，透過公私協力結合各部會及海內外民間資源。無論是僑務委員、台商會或同鄉會，都是台灣的經貿大使，更是「部部都是外交部、人人都是外交官」的最佳體現。

林佳龍回顧，上任1年多來，他已走訪11個邦交國、11個非邦交國及歐盟，更在台日斷交53年後訪問日本。不管到哪裡，總能感受到當地僑民的熱情接待，這份溫暖始終是台灣在國際外交舞台上持續前行的力量。

林佳龍指出，走訪各地的過程中，深刻感受到僑民長年在海外奮鬥的堅毅與成就，這正是台灣國力的延伸與象徵；面對國際政經情勢的快速變化，僑民不僅是「Team Taiwan」的重要成員，更是推動台灣成為世界可信賴夥伴的重要力量，外交部將持續與僑民攜手為台灣拚外交，也會成為僑民在海外奮鬥的堅強後盾。

外交部 林佳龍 美台商會

延伸閱讀

台中國際會展中心終開幕 林佳龍：工程延宕的代價是城市競爭力

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

代表處迫遷爭議 林佳龍：南非提新協商版本 要求我暫緩晶片管制

相關新聞

有望與川普當面交流！林信義任APEC領袖代表：會完整傳達總統3項任務

總統府21日下午舉行2025「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會。APEC領袖代表林信義表示，他將善用這次代表賴...

高市早苗當選日首相 林佳龍喊話台日攜手為區域和平努力

高市早苗成為日本首位女性首相。外交部長林佳龍在臉書發文表示，很高興看見日本民主發展迎來重要里程碑，這也是女性在政治領域值...

賴總統交付APEC任務 傳達台灣願分享半導體等先驅產業經驗促區域合作

APEC領袖會議將在31日和11月1日於南韓慶州登場，賴清德總統今（21日）在總統府發表談話，賦予領袖代表林信義任務，傳...

批民進黨政府麻木9年 國民黨團：明審「外送專法」籲政院提版本

為健全外送產業發展，保障15萬名外送員、店家跟消費者權益，國民黨立法院黨團今天開記者會宣誓明天將於衛環委員會審「外送平台...

高市早苗當選日本史上首位女性首相 民眾黨祝賀：台日關係注入新動力

日本自民黨總裁高市早苗今天當選國家首相，台灣民眾黨對此表達祝賀，高市早苗在日本政界寫下新篇章，相信將為台日關係注入新的動...

政院將提「全國勞動力總檢討」 解決缺工莫紙上談兵

行政院長卓榮泰日前預告，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府將提出全國勞動力總檢討，解決企業企業缺工問題，其中將對移工引進方式、數量提出新方案，短期內就會公布。面對少子化、人口老化危機，政府早該全面盤點勞動力狀況，對未來10年、20年人力需求提出對策，徹底翻修移工政策，此時才有動作雖嫌太晚，惟希望能對症下藥，不要最後又是紙上談兵、流於空談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。