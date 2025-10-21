立委指「婚育宅」租期短 卓榮泰：社宅戶數達標後可放寬

住都中心推出「婚育宅」開放申請。立委指出，除戶數不足外，租期最長僅12年，孩子國小畢業就得搬家；行政院長卓榮泰表示，政策初期數量較少，會快速增加，如果社宅達到預定目標後，年限當然可以再放寬。

國家住都中心15日舉行中央社宅第4季招租發布會並指出，雙北與高雄共7案1831戶公告招租，其中5案提高婚育戶配比至20%，並首度在雙北推出2案、共494戶「婚育戶專案社宅」，全數供婚育家庭申請，最快2026年2月1日入住。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委王育敏指出，婚育宅戶數太少，且租期最長只有12年，一個家庭住進婚育宅，孩子才國小畢業就得搬家，學區也要轉換，但南韓是設為20年，可讓小孩長大成年。

卓榮泰說，這個政策剛開始數量比較少，如果社宅達到預定目標後，年限當然是可以再放寬，內政部有相關推演的過程。

另外，台灣高鐵推寧靜車廂措施，遭指對孩童不友善。王育敏表示，高鐵寧靜車廂執行方式、手段，讓育兒家長壓力倍增；在德國高鐵、瑞士國鐵設有親子車廂，嬰兒車停放區空間較大，是進步的象徵。但之前在委員會質詢時，交通部次長、高鐵董事長都不贊成，認為不可行。

卓榮泰說，寧靜車廂的用意是好的，講電話、聽音樂不要吵到別人，「但絕對不是針對嬰幼兒的聲音」；高鐵是否設置親子車廂、嬰兒車停放位置擴大等，都牽涉車廂、車體的改變，他會請交通部長陳世凱再與高鐵溝通。

陳世凱表示，他認為乘坐的環境都應該是親子環境，而不是設定哪個車廂才是親子的，國家要進步到這樣的程度比較好；如果有些車廂有餘裕空間，能有親子更友善的環境，絕對是好事，但高鐵現在運能、運量不足，坦白講每天都很塞，要改一節做親子車廂會有困難。

陳世凱說，台鐵有些旅遊型的支線，載運量沒這麼大，或許有些車廂可以改為更友善親子的環境。

陳世凱表示，應該整體思考，台灣有些運具空間可以朝這方向安排、改善；整體所有交通環境，都希望是親子友善，不管在哪個車廂，即便是高鐵的商務車廂也要親子友善才對。

商品推薦