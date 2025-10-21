賴清德曝台美關稅談判沒涉及匯率 近日會有很好的進展

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統在台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」開幕典禮致詞。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統在台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」開幕典禮致詞。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統今在台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮致詞時說，台灣中小微型企業遭遇美國關稅政策等挑戰，他強調，台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，我們秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全4個原則談判，近日應該會有很好的進展。

賴清德說，台灣的中小微型企業遭遇到許多困難，手工具機業也不例外，包括地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策，還有匯率波動等挑戰，政府一定會一一克服這些挑戰，開拓一個更好的產業發展空間，給各個產業一起來發展。

賴清德特別提到匯率變動部分，他強調，這次台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，但政府的責任就是要穩定匯率，改善台灣的投資環境，讓業界可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。至於對美的關稅，我們秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全4個原則談判，近日應該會有很好的進展。

賴清德指出，我們希望不僅僅是平衡台美貿易逆差，也希望藉此深化台灣跟美國的經貿合作，讓台灣的經濟產業可以更進一步的發展，我們的結果，也是業界大家的期待，目前暫行關稅20％要進一步降低，另外不疊加，232條例的相關稅金也能得到最惠國待遇，我們朝這個目標談判，相信不久的未來應該會有結果出來，讓我們繼續奮鬥發展。

賴清德指出，感謝立法院已經通過930億元的關稅影響支持方案，但是930億元的方案主要幫助受影響企業在幾個方面：第一是金融支持，不管是信保基金、信保支持、利息減免，一定會做；第二鼓勵研發升級；第三是開拓國際市場，未來政府也有經費，除了幫助我們在國內展覽，如果要去參加國際性的展覽我們也會來幫忙。另外就是穩定就業，經濟部會好好執行。

台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」今開幕。記者黃仲裕／攝影
台中國際會展中心首展「台灣國際五金工具博覽會」今開幕。記者黃仲裕／攝影

