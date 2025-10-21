快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

【重磅快評】朝野鬥雞當家 李文忠戳破萊爾校長謊言

聯合報／ 主筆室
國民黨準黨魁鄭麗文出線，民進黨前立委李文忠直言，藍綠白都是「鬥雞當家」。圖／聯合報系資料照片
國民黨準黨魁鄭麗文出線，民進黨前立委李文忠直言，藍綠白都是「鬥雞當家」。圖／聯合報系資料照片

國民黨準黨魁鄭麗文出線，民進黨前立委李文忠直言，藍綠白都是「鬥雞當家」，眼中只有國內對手，忽略外面大敵當前，「豈止愚不可及」。李文忠一指對著在野黨，4指卻反指執政黨，賴清德總統日前國慶演還大喊「團結」，過幾天就原形畢露，這句「鬥雞當家」，戳破萊爾校長「大愚若智」的假面。

比較兩黨領導人的重要談話，賴總統在國慶演說表示，民主國家的政黨對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益。無論來自哪一個政黨，無論主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益。身為總統，他的使命是維護國家生存發展，團結2300萬台灣人民，堅持國家主權不容侵犯併吞。

鄭麗文當選感言指出，國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要再內部找敵人，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭，這才是人民殷殷期盼，期待民進黨不要再仇恨撕裂，也不要再打「仇中牌」，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭。

「團結」成為朝野領袖的交集，但賴總統所謂的「政黨利益永遠不能夠凌駕於人民的利益」，顯然是話中有話，喊話在野黨要重視國家利益，至於何謂「國家利益」，當然是執政黨說了算。鄭麗文直接把話挑明，點名民進黨「仇中牌」撕裂對抗，只是為操縱選舉和內部鬥爭。朝野各說各話，團結諷刺地成為「沒有交集的交集」。

最大在野黨改選黨主席，賴清德原本有機會促進朝野善意，但他不送賀函、僅送不具頭銜的花籃，潛台詞就是這個祝福「既非總統、也不代表民進黨」。鄭麗文昨天反問「何必呢？」這本是朝野和解伸出橄欖枝的好契機，民進黨也算泱泱大黨，可惜賴總統還是不屑做這樣的事，沒有這樣的格局，是台灣的悲哀。

對於鄭麗文重申九二共識、反對台獨，願意赴陸拜會中共總書記習近平。賴總統昨天意有所指說，和平不可能靠一紙協議就能得到，也不可能接受侵略者的條件，「所謂九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平，這是不可能的事情。」鄭麗文隨後受訪時反嗆，民進黨許多論述偏離正確的歷史事實，定海神針就是九二共識、遠離戰火就是反對台獨，這才是最新的主流民意。

賴總統的鬥雞當家，不只獲得李文忠認證，也早就經過民意公認。民進黨發動大罷免，賴總統從一開始猶抱琵琶半遮面，到後來直接下令黨公職大動員，當家鬧事自創「更大的民主」：「民主不是表決多數就贏」，大罷免最後鬥爭失敗，鬥雞總統才回頭喊團結，這不是愚民、什麼才是愚民？

賴總統想用團結口號掩飾鬥雞本性，結果一不小心就露出好鬥的雞腳，瞬間點燃朝野烽火連天，所謂的「團結國家」仍停留在國慶演說那一刻。

民進黨 鄭麗文 國民黨 李文忠

延伸閱讀

鄭麗文：不怕貼標籤 當然要會習近平

鄭麗文恐訪中？ 卓揆：期待對等交流

牛煦庭：見習近平要有代表性 鄭麗文已開始整合

鄭麗文喊「九二共識」是通關密語 邱垂正：通到配合習近平？

相關新聞

【重磅快評】朝野鬥雞當家 李文忠戳破萊爾校長謊言

國民黨準黨魁鄭麗文出線，民進黨前立委李文忠直言，藍綠白都是「鬥雞當家」，眼中只有國內對手，忽略外面大敵當前，「豈止愚不可...

即時短評／竹市統籌分配款大進補 撒幣發福利背後有哪些貓膩與難題？

新竹市在「財政收支劃分法」修正後，明年度的統籌分配款將大幅增加約214億元，總計達298億元，昨天記者會上，市府喊出「零...

【重磅快評】藝人閃兵李遠扯藝人資格 台版劣跡藝人名單來了？

「藝人閃兵」事件逐漸擴大，今早又有知名男星陳柏霖、修杰楷、張書偉(Energy的書偉)等人遭到拘提，傳出涉案的藝人有5名...

【重磅快評】潛艦國造成為困局 蔡英文欠賴清德一個道歉

立院外交國防委員會安排潛艦國造報告，面對無法預判海鯤艦何時交艦的尷尬處境，國防部長顧立雄承認，其他國家首度投入潛艦製造，...

【重磅快評】蕭美琴的生態系讓葉俊顯忘記TSMC＋1？

副總統蕭美琴日前接受加拿大廣播公司專訪，稱台灣已承諾在美投資晶片產業，不僅是台積電，還包括整個生態系；蕭的說法引發不小關...

【重磅快評】如果錯失時機，崩壩難免

短短半個月，花蓮兩起堰塞湖災變，兩相對照，凸顯過往對於天災的應對疏忽。還在善後的太魯閣燕子口堰塞湖溢流的處理，看得出力圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。