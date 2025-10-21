聽新聞
賀高市早苗任日本首相 外交部：期盼持續推動台日全面夥伴關係
日本今（21日）召開臨時國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，隨後將成立新內閣；外交部長林佳龍對高市首相表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向新任首相及全體閣員致贈賀電。
外交部表示，台灣與日本不僅共享民主、自由、人權及法治等核心價值，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經貿外交等各項領域合作成果豐碩；高市首相是日本首位女性首相，深具遠見與魄力，向來堅定挺台，其內閣閣員多數與我國關係密切，曾多次組團訪台就台日共同關切議題與我國各界進行廣泛深入的交流，有助深化台日友好交流合作。
外交部指出，我國期盼今後在台日關係既有堅實基礎上，與高市首相所帶領的新政府進一步合作，在雙方共同關切重視的各項領域持續推動互惠互利的「全面夥伴關係」，攜手為印太區域的和平、穩定與繁榮做出更多貢獻。
