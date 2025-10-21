快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

聽新聞
0:00 / 0:00

賀高市早苗任日本首相 外交部：期盼持續推動台日全面夥伴關係

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
中華民國外交部。記者張文馨／攝影
中華民國外交部。記者張文馨／攝影

日本今（21日）召開臨時國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，隨後將成立新內閣；外交部長林佳龍對高市首相表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向新任首相及全體閣員致贈賀電。

外交部表示，台灣與日本不僅共享民主、自由、人權及法治等核心價值，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經貿外交等各項領域合作成果豐碩；高市首相是日本首位女性首相，深具遠見與魄力，向來堅定挺台，其內閣閣員多數與我國關係密切，曾多次組團訪台就台日共同關切議題與我國各界進行廣泛深入的交流，有助深化台日友好交流合作。

外交部指出，我國期盼今後在台日關係既有堅實基礎上，與高市首相所帶領的新政府進一步合作，在雙方共同關切重視的各項領域持續推動互惠互利的「全面夥伴關係」，攜手為印太區域的和平、穩定與繁榮做出更多貢獻。

外交部 首相 台日關係 高市早苗

延伸閱讀

事後避孕藥日本開放 免處方籤藥局拿藥

不當柴契爾 但學梅克爾：一窺日本首位女首相高市早苗的權力運作模式

高市早苗當選首相 日本首位女領導人延續安倍路線

高市早苗在眾院首相選舉勝出 日本誕生首位女首相

相關新聞

學者：「台灣有事」未登日政策文件 別以為高市會有具體承諾

日本國會今舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗為第1044代日本首相。台灣學者觀察高市執政，均指向內部挑戰大，需有效...

藍推停砍公教退休金 綠酸黃國昌曾批：行業不公、世代不均

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，前總統馬英九、時任時代力量黨主席的黃國...

藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年

台南烏山頭等水庫設置水面型太陽光電設施引發爭議，國民黨立委王育敏今天在立法院會質詢表示，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，...

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評...

政院將提「全國勞動力總檢討」 解決缺工莫紙上談兵

行政院長卓榮泰日前預告，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府將提出全國勞動力總檢討，解決企業企業缺工問題，其中將對移工引進方式、數量提出新方案，短期內就會公布。面對少子化、人口老化危機，政府早該全面盤點勞動力狀況，對未來10年、20年人力需求提出對策，徹底翻修移工政策，此時才有動作雖嫌太晚，惟希望能對症下藥，不要最後又是紙上談兵、流於空談。

賴清德曝台美關稅談判沒涉及匯率 近日會有很好的進展

賴清德總統今在台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮致詞時說，台灣中小微型企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。