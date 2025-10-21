賴總統：與美關稅談判無涉匯率 近期應有好進展

快訊

中央社／ 台中21日電

總統賴清德今天表示，台中國際會展中心第一期工程完成，他承諾中央會大力支持二期工程順利完成。賴總統說，這次台灣跟美國關稅談判沒有涉及匯率，近期應該會有好進展。

台中國際會展中心一期工程完工後點交給外貿協會營運，將於明年3月正式營運，首檔測試展「TiTExIHT台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」今天舉行開幕典禮，賴總統、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委何欣純都陪同出席，隨後還參觀現場展示攤位。

賴總統致詞指出，這屆的主題是「Team Taiwan—攜手打造台灣製造新韌性」，從這個展覽，可以看得出來中央和地方、政府和產業界，共同推動「台灣製造」更上一層樓的決心，同時也希望再次擦亮「台灣製造」這塊重要的品牌。

賴總統表示，這個新場館可以充分展現出中央和地方合作，也不分黨派、縣市政府一棒接一棒。台中國際會展中心是由前台中市長林佳龍規劃設計，盧秀燕上任之後繼續推動，不因為是前任市長規劃就放在一邊，該動工就動工、該完工就完工，也拿出了近新台幣90億元的資金，全力建設這個會館，感謝盧秀燕及其團隊。

賴總統提到，第一期工程主要是台中市政府負責，他承諾中央一定會大力支持第二期順利完成。今天剛好未來台中市長可能的參選人都在場，包括何欣純、江啟臣、楊瓊瓔，大家共同許一個承諾，不管誰當選都要如期進行第二期工程，中央一定大力協助，讓台中業界有更好的展覽館，開啟工業的發展。

總統說，目前台灣的中小微型企業遭遇到許多困難，手工具機產業也不例外，包括地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策，還有匯率波動等挑戰，政府會一一克服這些挑戰，開拓更好的產業發展空間，給各個產業一起來發展。

在匯率變動部分，總統特別說明，這次台灣跟美國關稅談判並沒有涉及匯率，但是政府的責任就是要穩定匯率，改善台灣的投資環境，讓業界可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，至於對美的關稅談判，近日應該會有很好的進展。

賴總統強調，秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全4個原則談判，希望不僅是平衡台美貿易逆差，也希望藉此可以深化經貿合作，讓台灣的經濟產業更進一步發展。目前暫行關稅20%要進一步降低，另外不疊加，232條例的相關稅金也可得到最惠國待遇，「我們是朝這個方向談判，我相信在不久的未來應該會有結果出來，讓我們繼續奮鬥發展。」

