黃國昌否認小姨子出資凱思喊告 鏡週刊：將提誣告

鏡週刊報導凱思國際的神秘金主是黃國昌的小姨子高翬；黃國昌認為內容不實，受訪要鏡週刊道歉、更正，否則將採取法律行動；對此鏡週刊回應，在黃國昌提出告訴後，會先對他提出誣告之訴。

鏡週刊報導，民眾黨主席、立委黃國昌豢養狗仔跟拍政敵遭踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際資金來源也引發社會關注，2021年匯出第一筆資金成立凱思國際公司的神祕金主，就是黃國昌的小姨子高翬。

對此，黃國昌今天受訪表示，太太的妹妹或公司，從來就不是凱思國際的股東，從來沒有匯款給凱思國際，鏡週刊若未道歉、更正，將採取法律行動。

稍早鏡週刊再度發表聲明回應，鏡週刊表示在黃國昌提出告訴後，會先對他提出誣告之訴，也會看相關人等是否有虛偽陳述，來追究法律責任。

鏡週刊在報導中提及黃國昌的小姨子在2021年注資一百萬元成立凱思國際，「何以2022年凱思即有一千萬元投資民報？是否有中資、港資？」鏡週刊說，請黃國昌「別想用反問的話術躲避」。

鏡週刊聲明，請黃國昌不要移花接木、指鹿為馬，「本刊提及黃安捷、陳建平各注資凱思國際約千萬元協助你跟拍政敵，你雖未否認，卻一再轉移焦點，指黃安捷是綠營金主，本刊報導已提及，何須你再贅述？」鏡週刊表示「外界關心的是你收錢辦事當打手涉及的種種不法，屆時請千萬別連滾帶爬」。

