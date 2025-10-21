快訊

軍犬「別怕有我在」 一張照片讓全網安靜下來：忠誠原來是這個樣子

土石流、大規模崩塌警戒範圍曝光 台北市9里也納入

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象

民進黨113年政治獻金結餘最多 民眾黨短絀4千萬

中央社／ 台北21日電

監察院今天公布民國113年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨收入新台幣1.16億元，扣掉支出後結餘4691萬餘元最多；國民黨收入8901萬元，扣掉支出後結餘1363萬元。民眾黨收入共4260萬元，支出9175萬元，結餘負4625萬元。

與112年適逢總統大選時相較，113年僅民進黨政治獻金收入增加629萬餘元，國民黨收入下降約4成、民眾黨更下降近5成；支出方面，民眾黨較112年增加2072萬元，民進黨與國民黨則大減約5成。

若以結餘來看，民進黨112年結餘為負2587萬元，113年結餘4691萬最多；國民黨112年結餘586萬元，113年結餘增加至1363萬元；民眾黨112年結餘1356萬元，113年則變負4625萬元。

根據監察院公布113年政治獻金資料，民進黨收入1億1659萬3939元，包括個人捐贈9433萬5429元、營利事業捐贈1815萬3300元、人民團體捐贈41萬3998元、匿名捐贈365萬332元，以及其他收入4萬880元。

民進黨支出6968萬646元，包括人事費用2623萬1036元、業務費用2590萬2191元、公共關係費用22萬3900元、選務費用1440萬8467元、捐贈推薦的公職候選人競選費用50萬元等，繳庫支出0元。

國民黨收入共8901萬5327元，包括個人捐贈7395萬6736元、營利事業捐贈1409萬20元、人民團體捐贈48萬2000元、匿名捐贈42萬7095元，以及其他收入5萬9476元。

國民黨支出共7537萬5661元，包括人事費用1439萬4308元、業務費用4484萬2689元、選務費用340萬2480元、捐贈推薦的公職候選人競選費用1010萬元等，公共關係費用與繳庫都是0元。

民眾黨收入共4260萬6712元，包括個人捐贈3267萬7319元、營利事業捐贈294萬9157元、人民團體捐贈0元、匿名捐贈676萬953元，以及其他收入21萬9283元。

民眾黨支出9175萬796元，包括人事費用5916萬3804元、業務費用2318萬3784元、選務費用520萬元、繳庫2萬8360元等，至於公共關係費用與捐贈推薦公職候選人競選費用都是0元。（編輯：翟思嘉）1140121

民眾黨 國民黨 民進黨 政治獻金

延伸閱讀

再遭爆小姨子當狗仔金主 綠黨團：黃國昌才是最大弊案製造者

柯文哲政治獻金案 北院傳喚黃珊珊作證

國民黨新主席出爐 綠委籲台灣安全優先於見習近平

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

相關新聞

學者：「台灣有事」未登日政策文件 別以為高市會有具體承諾

日本國會今舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗為第1044代日本首相。台灣學者觀察高市執政，均指向內部挑戰大，需有效...

藍推停砍公教退休金 綠酸黃國昌曾批：行業不公、世代不均

國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，前總統馬英九、時任時代力量黨主席的黃國...

藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年

台南烏山頭等水庫設置水面型太陽光電設施引發爭議，國民黨立委王育敏今天在立法院會質詢表示，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，...

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評...

政院將提「全國勞動力總檢討」 解決缺工莫紙上談兵

行政院長卓榮泰日前預告，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府將提出全國勞動力總檢討，解決企業企業缺工問題，其中將對移工引進方式、數量提出新方案，短期內就會公布。面對少子化、人口老化危機，政府早該全面盤點勞動力狀況，對未來10年、20年人力需求提出對策，徹底翻修移工政策，此時才有動作雖嫌太晚，惟希望能對症下藥，不要最後又是紙上談兵、流於空談。

賴清德曝台美關稅談判沒涉及匯率 近日會有很好的進展

賴清德總統今在台中國際會展中心首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」開幕典禮致詞時說，台灣中小微型企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。