保障外送員權益 藍綠力促立專法

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

據統計，全國有超過14.5萬名外送員，凸顯外送平台市場蓬勃發展，但外送員常面臨報酬不透明、莫名遭到平台停權等困境。立法院藍綠黨團21日上午分別召開記者會，一致訴求，應該立專法保障外送員權益。

民進黨立院黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並條列十大亮點，透過法律條文，保障外送員的基本報酬、離線權、定型化契約保險等。

十大亮點包括：

1. 運費加最低工資，雙重保障外送員基本報酬。

2. 確保外送員離線權，平台不得有不利對待。

3. 平台不得任意終止契約。

4. 建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組。

5. 外送員職災保費由平台負擔。

6. 商業保險入法。

7. 擬訂平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約。

8. 維護消費者，外送員個資安全。

9. 平台有紀錄保存責任，機閣有調閱權。

10. 明確各部會分工，完整保障各方權益。

民進黨政策會執行長吳思瑤說明，黨團版本共25條條文，行政部門六大部會都投入。主管機關由勞動部保障外送員權益為最大宗，管理由交通部負責，店家相關權益是經濟部擔綱，食品安全由衛福部掌理，演算法、電子資訊相關是數發部，另外關於商業保險則是金管會。

國民黨立院黨團則舉行「外送經濟新時代 立法保障要跟上」記者會，書記長羅智強、副書記王鴻薇，及立委羅廷瑋、廖偉翔、牛煦庭、王育敏皆出席。

羅智強指出，國內從事外送平台的從業人員，累計加入勞保職業災害的外送人員已經累積超過31.4萬，但保障卻一直在勞基法之外，沒有專法給予保障。為了避免平台利用演算法，惡意降低薪資待遇，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪提到，2019年首次有針對外送員的相關保障，促成北市外送平台自治條例，但至今發現平台對外送員越來越多苛責、有不合理項目，不僅薪資沒有上漲，也沒有讓平台提供職災險保障，希望朝野合作保障外送員權益。

