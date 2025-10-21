立委指水庫型光電違反使用年限 卓榮泰：不可能違法

國民黨立委王育敏今天說，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，水面使用許可不得超過3年，質疑水庫光電板設施違法。行政院長卓榮泰說，光電板絕對不是臨時性；「我們不可能違法」。他也強調，如果沒有消除地方疑慮，水質監測沒有更直接、有效方式，政策會慎重檢討。

近期烏山頭水庫設置水面型光電引發水質討論，另外監察院「太陽光電申設相關疑義」調查報告，指能源轉型面臨綠電推動延宕、不法勢力干擾、申設審查標準不一、漁電共生未達預期等7大問題。

立法院上午進行施政總質詢。王育敏表示，太陽光電今年目標是20GW（百萬瓩），113年底卻只達14.28GW，一再跳票，明年11月是否可以達20GW。卓榮泰答詢說，這是現在的目標，會全力以赴。

王育敏說，漁電共生其實是「有電無漁」，真正達到漁電共生的不到一成。卓榮泰說，漁電共生的魚養得不夠多，已經看到缺失，農業部已提出新的方式，希望用新觀念、新作法，引進專業的人養魚同時種電。

農業部長陳駿季說，過去由光電業者經營漁業，是有困難的。現在正處理漁電共生的養魚，由專業漁青進場，並在光電設計時就參與，已經在試辦。王育敏說，台灣要發展太陽光電，不應毀林種電，這涉及農業部、經濟部、內政部等部會，應由誰督導、統籌。

卓榮泰表示，他會看完監察院的報告，該哪個部會處理會依序下去，政委陳金德是工程會主委，會盡快回應監察院，1個月內完整說明。

另外，王育敏指出，根據「水庫蓄水範圍使用管理辦法」規定，蓄水範圍內水域、水面使用應申請許可，且許可使用期間不得超過3年，但經濟部卻凌駕管理辦法，光電板設施核准20年。

卓榮泰說，核准第一期是7年，「我們不可能違法」。經濟部長龔明鑫補充，沒有違法，是地方政府核定的。王育敏說，7年就超過3年，怎麼會沒有違法，除非是永久性建造物，才不受3年限制，但光電板是浮動式的，這就是明顯違法，要求交出檢討報告。

卓榮泰表示，經濟部、地方政府核定的，就是用7年來做標準，光電板絕對不是臨時性、相當堅固。未來會持續加強水質監測，未來如果沒有消除地方疑慮、水質監測沒有更直接、有效方式，這個政策會慎重檢討。

