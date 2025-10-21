吳志中：台灣總統直選 展現民主在華人社會可行性

今年度台灣獎學金及華語文獎學金新生抵台，外交部政次吳志中於迎新會表示，台灣總統直選產生，展現民主制度在華人社會中的可行性，期勉新生珍惜在台學習機會，成為深化國際友誼的橋梁。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部與教育部於20日下午共同舉辦「114學年度台灣獎學金及華語文獎學金新生歡迎會」，來自多國新生與駐台使節共800多人與會，並由「众擊坊」的擊鼓精彩演出揭開序幕，象徵台灣的活力與希望。

外交部政務次長吳志中致詞指出，台灣在經濟發展與科技創新方面成就卓著，特別是半導體產業已成為全球穩定且關鍵的戰略樞紐，生產全球約70%半導體與95%高階晶片。

吳志中也說，台灣以自由與民主為核心價值，總統由台灣人民直選產生，成功展現民主制度在華人社會中的可行性。

吳志中提到，自2004年推動以來，「台灣獎學金」與「華語文獎學金」計畫已培育超過3000名來自邦交國與理念相近國家的學生。為擴大國際教育合作，外交部長林佳龍上任後提出「台灣獎學金倍增計畫」，有信心在2026年達成每年錄取名額由原先約250名倍增至500名，並將受惠對象擴展至12個理念相近的民主夥伴，象徵「總合外交雙12」的新里程碑。

吳志中鼓勵新生珍惜在台學習機會，積極參與全球92個留台校友會及「Taiwan Alumni Association（TAA）」平台，成為深化國際友誼的橋梁。

教育部政務次長劉國偉致詞時強調華語學習的重要性，期勉學生在台不僅精進語言與專業，也親身體驗台灣的多元文化與人文風采。

商品推薦