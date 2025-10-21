輝達備案倒數3天 北市將提4、5塊地 圓山不在這波名單

輝達進駐北士科T1718協商陷僵局，北市府24日之前就會向輝達提出其他土地備案，北市產發局長陳俊安今天表示，市府24日之前，會提出4、5塊台北市的其他土地讓輝達選，因圓山園區底下可能有貝塚遺址，這次應不會提圓山這塊地給輝達。

至於24日之前北市府、經濟部提出其他土地給輝達之後，輝達認為有必要，就會派人去勘查，到時美國總部也會派人來看。這次輝達提出的需求單，是要市府認為符合輝達需求的土地都提供，所以市府只要覺得可行的，都會提供。

距離市府、經濟部向輝達提備案期限24日之前倒數3天，北市議會財建委員會產發局工作報告，議員洪婉臻、陳賢蔚質詢問進度。陳俊安表示，對於T12、花博、松南營區等備案，其實在前一次輝達首度提需求時，就已經去看過，當時輝達選的是T17、18。

至於圓山園區先前傳出原本是輝達最屬意，陳俊安說，當時輝達考量的兩個部分，第一是航高，不過輝達總部的建物不會蓋太高，但輝達在意的是圓山底下的文資問題，如果試掘的確有文資，將對輝達很困擾，無法承受挖下去之後停工的風險。

另外最近傳出的大同公司，陳俊安說，這是最近在新聞上看到，但因為大同公司是私部門，民間企業有意願，輝達也有委請台灣土地媒合公司協助，這部分如果彼此商業有一些往來，會他們自己去做聯繫。

北市議員洪婉臻說，對於輝達落腳北市，副市長李四川昨說對輝達選址，他遊刃有餘，現在市府應該是從從容容，應該告訴議員方向在哪裡。陳俊安說，相關需求已經彙整給輝達，但需求書上，有註明這是輝達公司的機密，在確定選址之前，根據北市府與輝達的需求書有協議，相關無法跟議員說明。

議員陳賢蔚也提到，目前確定T12無法公辦都市更新，唯一辦法是市府取得用地跟私地主買地，但副市長李四川都說私地主僅剩三四位，還是透過中間第三人，市府應該要公開說清楚，鄰地的整合狀況如何？否則接下來要著手整合會發現問題一大推，到時候又有釘子戶怎麼辦？

陳俊安表示，T12有四塊基地，北市府有一塊，三塊中兩塊是單一地主，有一塊土地的確所有權人複雜，現階段複雜的這一塊已經整合成兩至三個小團體，並且簽署委託書，授權土地溝通。

至於圓山園區儘管不在這一波需求名單，陳俊安說，明年第一季不管這個圓山基地是不是輝達要用，北市府到民國120年之後都會有開發計畫，所以必須先了解下面有多少文化資產？若遇文資該怎麼保存？尤其中山足球場爭艷館年限已經非常長，需重新整理，否則對地方發展會有一些阻礙，預計試掘計畫年底就會有一個初步的期中報告。

商品推薦