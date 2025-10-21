譴責藝人閃兵 羅廷瑋：南韓以當兵為榮 台灣躲兵役稀鬆平常

再爆藝人閃兵案，國民黨立委羅廷瑋今日對此表示，法規應趕緊補破網，嚴懲閃兵。他以南韓藝人當兵為例，表示當兵對南韓藝人來說非常光榮，閃兵對台灣人卻稀鬆平常，這方面應檢討改進。

藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）等今因閃兵被拘提到案。

羅廷瑋表示，閃兵關係公平性的問題，他本身當兵1年，立法院有許多的學長當2年兵，希望相關的法規要趕緊修繕完成，將補上這些漏洞、破網，也要嚴懲閃兵，法律上沒有任何的特權。

羅廷瑋呼籲，執政黨應趕緊著手，且要積極面對，不只是補上破網，還有當兵要如何賦予重要的榮譽感、光榮感，這也是非常重要的課題。

羅廷瑋提到，當兵對許多南韓藝人來說，非常有光榮感，他去南韓旅遊，在看似是台灣西門町的場域，可看到許多軍人，可能休息、下班，或返家了，直接穿著軍服，在南韓的街道上逛街。

羅廷瑋表示，對南韓人來說，當兵是稀鬆平常的事，穿著軍服就是一種驕傲。為什麼在台灣，閃兵反而變成稀鬆平常的感覺，國軍在這部分，應該要檢討法規，也要了解改進。

針對外界質疑藝人「全沒當兵卻得金鐘」，羅廷瑋表示，不管是得獎的藝人或是從業人員，都希望對於公共相關的事務有一定作為，是全體國人或是年輕人的樣板。不管是文化部或國防部，未來應積極宣導，如由知名藝人擔任國軍宣導，相信也有助招募國軍，執政黨應從上而下一起努力。

