李洋上任運動部長滿一個月 坦言「蠻刺激的」

運動部長李洋上任已滿一個月，21日在立法院議場，首次接受身兼中職會長的立委蔡其昌質詢體育議題，包含清水自由車場、高雄澄清湖棒球場螢幕及棒球博物館等，李洋開場就坦言「蠻刺激的」。

行政院長卓榮泰率各部會首長21日赴立法院進行施政報告並備詢。

蔡其昌質詢時提問，相比贏得奧運金牌和擔任運動部長，哪一項比較容易？李洋答詢時認為，「都不容易，但我蠻喜歡接受挑戰。」

蔡其昌表示，行政院於4月份就承諾符合國際標準的清水自由車場館，待運動部成立之後，會從長遠的角度通盤考量。

蔡其昌指出，目前全國三個規劃地點，皆為體育署長時間規劃且獲地方政府所同意，但礙於《財劃法》修正，中央補助地方興建體育設施能量銳減，政院應積極和地方政府溝通支付比例，

卓榮泰表示，若能跟國際接軌，對選手有絕對正面幫助，因此會排除各種財政困難，極盡全力地來協助。李洋也強調，運動部會站在保護運動員所有權益下協助爭取。

