快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

李洋上任運動部長滿一個月 坦言「蠻刺激的」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
運動部長李洋在立法院備詢。記者余承翰／攝影
運動部長李洋在立法院備詢。記者余承翰／攝影

運動部長李洋上任已滿一個月，21日在立法院議場，首次接受身兼中職會長的立委蔡其昌質詢體育議題，包含清水自由車場、高雄澄清湖棒球場螢幕及棒球博物館等，李洋開場就坦言「蠻刺激的」。

行政院長卓榮泰率各部會首長21日赴立法院進行施政報告並備詢。

蔡其昌質詢時提問，相比贏得奧運金牌和擔任運動部長，哪一項比較容易？李洋答詢時認為，「都不容易，但我蠻喜歡接受挑戰。」

蔡其昌表示，行政院於4月份就承諾符合國際標準的清水自由車場館，待運動部成立之後，會從長遠的角度通盤考量。

蔡其昌指出，目前全國三個規劃地點，皆為體育署長時間規劃且獲地方政府所同意，但礙於《財劃法》修正，中央補助地方興建體育設施能量銳減，政院應積極和地方政府溝通支付比例，

卓榮泰表示，若能跟國際接軌，對選手有絕對正面幫助，因此會排除各種財政困難，極盡全力地來協助。李洋也強調，運動部會站在保護運動員所有權益下協助爭取。

運動 蔡其昌 體育

延伸閱讀

關稅衝擊微型企業恐遭縮銀根 卓榮泰喊話銀行：盡量放寬

重溫12強奪冠時刻 賴總統、李洋、潘傑楷共同出席「冠軍之路」特展

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

李洋首度立院備詢 卓榮泰協助幫忙解釋

相關新聞

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評...

川習會將觸及台灣議題…外交部：台美溝通暢通 保持密切聯繫

美國總統川普在白宮稱，預期與中國大陸國家領導人習近平的會晤，將討論到台灣議題。外交部北美司司長王良玉在例行記者會答覆媒體...

民調／45%台灣民眾不信 川普有意願阻止中共武力犯台

美國總統川普最新談話提及台海情勢時，對中國大陸2027年攻台準備說法表達懷疑，並說不認為中國會這麼做，還透露自己已受邀將...

輝達備案倒數3天 北市將提4、5塊地 圓山不在這波名單

輝達進駐北士科T1718協商陷僵局，北市府24日之前就會向輝達提出其他土地備案，北市產發局長陳俊安今天表示，市府24日之...

譴責藝人閃兵 羅廷瑋：南韓以當兵為榮 台灣躲兵役稀鬆平常

再爆藝人閃兵案，國民黨立委羅廷瑋今日對此表示，法規應趕緊補破網，嚴懲閃兵。他以南韓藝人當兵為例，表示當兵對南韓藝人來說非...

學者：「台灣有事」未登日政策文件 別以為高市會有具體承諾

日本國會今舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗為第1044代日本首相。台灣學者觀察高市執政，均指向內部挑戰大，需有效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。