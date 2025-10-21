快訊

藍推停砍公教退休金 綠酸黃國昌曾批：行業不公、世代不均

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，前總統馬英九、時任時代力量黨主席的黃國昌都曾說年金必須盡快改革。圖／聯合報系資料照
國民黨立院黨團將停砍公教年金列為本會期優先法案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今表示，前總統馬英九、時任時代力量黨主席的黃國昌都曾說年金必須盡快改革，不知為何彷彿忘記自己說過的話？她說，若以相關法案製造世代與行業的不公，在野黨也有義務跟人民說清楚，為何不保障勞工。

陳培瑜今上午在輿情回應記者會指出，在野黨提出的年改版本，昨已在司法法制委員會討論，她也不斷提醒在野黨，馬英九都說年改是馬上要做的事情，但只敢說而不敢做，前總統蔡英文則是說了也做了，連當時身為時代力量主席的黃國昌也認為「這是必須趕快改革的事情，會有行業不公、世代不均的問題。」

陳培瑜批評，不知為何到現在彷彿忘記自己說過的話，若繼續以相關法案製造世代、行業的不公，在野黨應承擔相關責任，在也有義務跟全台千萬勞工說清楚，為何不願意保障勞工的權益，只在意軍公教特定族群。

媒體追問「海鯤號」無法如期完成所有測試，部分在野立委認為外界應還其公道。陳培瑜認為，若父母對小孩說「先去買早餐、吃早餐回來再拿零用錢」，這樣合理嗎？國民黨團跟民眾黨團刪凍預算就是同樣的道理。

陳培瑜說，做錯事就是做錯事，對預算不合理的刪減究竟居心何在，在野黨要說清楚，如果覺得自己沒做錯，為何今年要公開宣示預算不會再統刪？在野黨自己明知去年審理預算時，確有不當、不專業的地方，這不是合理監督，而是過度擴權。

