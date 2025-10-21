快訊

藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室

台南烏山頭等水庫設置水面型太陽光電設施引發爭議，國民黨立委王育敏今天在立法院會質詢表示，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，許可使用期限不得超過3年，現行合約全部違法；但行政院長卓榮泰經濟部長龔明鑫都說，沒有違法。

法院今天繼續進行施政總質詢，王育敏質詢指出，在「水庫蓄水範圍使用管理辦法」中，除了要提出申請外，除非蓋的是永久性設施，許可使用期限更不得超過3年，可是現在政府放行的是20年。經濟部長龔明鑫澄清是7年，王育敏則質疑，經濟部是怎麼違法突破這個管理辦法的？7年也違法，只能3年。

卓榮泰回應，以國際的案例，德國、日本、韓國都有類似的，台灣的標準絕對不會落後給他們。王育敏則反駁稱，如果要這樣講，那世界各國有核電，為什麼台灣要停下來？

卓榮泰表示，經濟部地方政府核定的就是用7年來做標準，光電板絕對不是臨時性搭上去，是相當堅固的。王育敏問，相當堅固？一個丹娜私颱風吹翻多少光電板？那是漂浮在水面怎麼會堅固？這件事情就是明顯的違法，她要求給她一個檢討報告，卓榮泰承諾，請經濟部來說明這個事情。

