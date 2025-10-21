聽新聞
0:00 / 0:00
藍委控水庫光電板合約全逾3年期限 卓榮泰：核定標準是7年
台南烏山頭等水庫設置水面型太陽光電設施引發爭議，國民黨立委王育敏今天在立法院會質詢表示，依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」，許可使用期限不得超過3年，現行合約全部違法；但行政院長卓榮泰與經濟部長龔明鑫都說，沒有違法。
法院今天繼續進行施政總質詢，王育敏質詢指出，在「水庫蓄水範圍使用管理辦法」中，除了要提出申請外，除非蓋的是永久性設施，許可使用期限更不得超過3年，可是現在政府放行的是20年。經濟部長龔明鑫澄清是7年，王育敏則質疑，經濟部是怎麼違法突破這個管理辦法的？7年也違法，只能3年。
卓榮泰回應，以國際的案例，德國、日本、韓國都有類似的，台灣的標準絕對不會落後給他們。王育敏則反駁稱，如果要這樣講，那世界各國有核電，為什麼台灣要停下來？
卓榮泰表示，經濟部地方政府核定的就是用7年來做標準，光電板絕對不是臨時性搭上去，是相當堅固的。王育敏問，相當堅固？一個丹娜私颱風吹翻多少光電板？那是漂浮在水面怎麼會堅固？這件事情就是明顯的違法，她要求給她一個檢討報告，卓榮泰承諾，請經濟部來說明這個事情。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言