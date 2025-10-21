內政部：尚有92人疑涉高血壓逃兵役 函送16地檢偵辦

藝人閃兵案延燒，新北檢警展開第3波搜索。內政部表示，扣除新北地檢署3波偵辦案件，還有92案疑似涉及以高血壓逃兵役案件，已函送所轄16個地檢署偵辦；意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形，依法可處5年以下有期徒刑。

藝人閃兵案延燒，新北檢警展開第三波搜索，永和警分局今天上午將藝人修杰楷、陳柏霖等人拘提到案說明。

內政部透過新聞稿表示，全案起源於今年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。

內政部役政司告訴中央社記者，今年已清查出120多件逃兵役案件，扣除新北地檢署3波偵辦案件，還有92案疑似涉及以重度高血壓手法逃兵役，已函送給各地地檢署偵辦，役政司會持續清查，只要發現相關案件就會函送檢方偵辦。

內政部說明，10月1日已再次邀請縣市政府召開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會；並於10月21日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第117條、第119條規定，請原處分機關撤銷原本被判免役的行政處分，戶籍地政府儘速徵集。

內政部嚴正聲明，兵役制度公平正義不容侵犯，任何役男、民眾或醫療人員，如果涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依妨害兵役治罪條例第3條及第13條規定，意圖避免徵兵處理及意圖妨害兵役情形者，可處5年以下有期徒刑，及相關法令嚴辦，絕不寬貸，勿以身試法。

