納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委洪孟楷在立法院向行政院長卓榮泰提到，是否效法新加坡研議以鞭刑懲罰詐騙罪犯？行政院長卓榮泰（右）答覆，民間有討論聲音，但也有對於人權的討論，會請法務部長鄭銘謙（左）進行可行性評估。記者林俊良／攝影
立委洪孟楷在立法院向行政院長卓榮泰提到，是否效法新加坡研議以鞭刑懲罰詐騙罪犯？行政院長卓榮泰（右）答覆，民間有討論聲音，但也有對於人權的討論，會請法務部長鄭銘謙（左）進行可行性評估。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評估。卓揆表示，民間有討論，也有對人權的討論，請法務部先了解現是否適合做可行性評估，因社會上仍有對立意見。法務部長鄭銘謙說，先廣納意見再研究可行性評估。

洪孟楷今質詢問，上周看見新加坡研議對詐欺犯用鞭刑，台灣現無鞭刑，台灣是否研議以此嚇阻詐騙？卓榮泰表示，鞭刑在民間有支持，但也有人權的討論。洪質疑是討論犯罪者的人權嗎？卓揆回應，「是，民間有些團體在討論」，他知道有人支持，但他想的做法是如何從速審速決、合理刑度讓犯罪者受到社會感化跟教化。

洪孟楷再質疑，現行不就是速審速決想讓犯罪者感化，結果詐騙仍猖獗？新加坡今年上半年詐騙是新台幣107億，反觀台灣上半年被詐數字為新台幣480億，新加坡詐騙只有台灣4分之1，都考慮用嚴刑峻法嚇阻，台灣憑什麼沒有更積極作為？鄭銘謙表示，政府重視打詐，所以研議修法「詐欺犯罪危害防制條例」納更重處罰。

洪孟楷提出2項具體建議，一是請法務部研究鞭刑納入「刑法」 及可行性，討論相關執行費用、可能受罰的範圍、利弊得失等，作為未來行政院、立法院的立法參考。二是請外交部跟駐新加坡辦事處向星國政府了解，現已推動的鞭刑方向與目的、成效、可能問題等。

卓榮泰回應洪孟楷建議，說請法務部是否先了解一下，適不適合此時做可行性評估？鞭刑制度非世界上多數國家擁有，或許有部分國家有，但因社會上仍有對立意見。政府對於犯罪者，希望犯罪者經過一定刑度後不要再犯，是否因鞭刑而不再犯，這可以考慮，所以可請法務部了解要不要做此可行性評估，要有社會共識。

外交部長林佳龍也回應洪孟楷建議透過我駐新加坡辦事處，跟星國政府了解鞭刑，表示不屬於外交部主管業務。卓榮泰說，如果討論到「兩公約」是另一個層次，現在要討論的是民間對鞭刑制度，他知道有人贊成，但也不能忽視有意見的人。若要動用外交管道，不如由法務部檢察官做司法協力，看鞭刑制度在新加坡實施後，是否降低再犯率。

鄭銘謙表示，法務部會廣納意見，研究可行性做評估。卓榮泰說，修法要聽各界意見，法務部會廣納意見進行可行性評估的研議。洪孟楷批根本是玩文字遊戲。

