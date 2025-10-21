陳駿季：烏山頭水庫水質符合標準 外界勿恐慌
民進黨立委伍麗華今天質詢關注烏山頭水庫設置光電設施問題。農業部長陳駿季說，烏山頭水庫水質絕對符合標準，希望外界不要刻意造成恐慌，使農產品價格持續崩盤。
最近台南烏山頭水庫光電設施引發爭議，甚至傳出清洗光電板污染水質，影響農作物。農業部農田水利署20日澄清，烏山頭水庫水質歷次檢測都符合灌溉標準，農作物安全無虞。
立法院會上午進行施政總質詢。伍麗華質詢提到，很多人容易把再生能源發展與破壞環境、弊案掛勾在一起，產生混淆。她詢問，烏山頭水庫設置水面型光電設施，是否合法。
經濟部長龔明鑫說，法律上沒有問題，且取水口距離光電板非常遠，每天都會做水質檢測，絕對沒有問題。
環境部長彭啓明表示，有做非常嚴密的水質檢驗，並沒有受到光電板影響，烏山頭水庫的水質相當好，無安全疑慮。
伍麗華指出，水面上設置光電板，全世界都在做。只要依法行政，且在安全、環境沒有任何疑慮下，這對再生能源發展是很重要的步驟。
陳駿季說，關於烏山頭水庫的水質檢測，外界擔心的陰離子界面活性劑，遠低於農業灌溉用水將近100倍，外界卻質疑或刻意引導成可能是污染的，導致最近使用烏山頭水庫水源的農產品價格崩盤，特別是菱角。
陳駿季最後強調，烏山頭水庫的水質絕對符合標準，灌溉、民生用水都符合標準，希望外界不要刻意造成恐慌，使得農產品價格持續崩盤。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言