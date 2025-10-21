陳駿季：烏山頭水庫水質符合標準 外界勿恐慌

民進黨立委伍麗華今天質詢關注烏山頭水庫設置光電設施問題。農業部長陳駿季說，烏山頭水庫水質絕對符合標準，希望外界不要刻意造成恐慌，使農產品價格持續崩盤。

最近台南烏山頭水庫光電設施引發爭議，甚至傳出清洗光電板污染水質，影響農作物。農業部農田水利署20日澄清，烏山頭水庫水質歷次檢測都符合灌溉標準，農作物安全無虞。

立法院會上午進行施政總質詢。伍麗華質詢提到，很多人容易把再生能源發展與破壞環境、弊案掛勾在一起，產生混淆。她詢問，烏山頭水庫設置水面型光電設施，是否合法。

經濟部長龔明鑫說，法律上沒有問題，且取水口距離光電板非常遠，每天都會做水質檢測，絕對沒有問題。

環境部長彭啓明表示，有做非常嚴密的水質檢驗，並沒有受到光電板影響，烏山頭水庫的水質相當好，無安全疑慮。

伍麗華指出，水面上設置光電板，全世界都在做。只要依法行政，且在安全、環境沒有任何疑慮下，這對再生能源發展是很重要的步驟。

陳駿季說，關於烏山頭水庫的水質檢測，外界擔心的陰離子界面活性劑，遠低於農業灌溉用水將近100倍，外界卻質疑或刻意引導成可能是污染的，導致最近使用烏山頭水庫水源的農產品價格崩盤，特別是菱角。

陳駿季最後強調，烏山頭水庫的水質絕對符合標準，灌溉、民生用水都符合標準，希望外界不要刻意造成恐慌，使得農產品價格持續崩盤。

