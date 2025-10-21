快訊

關稅衝擊微型企業恐遭縮銀根 卓榮泰喊話銀行：盡量放寬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委蔡其昌今在質詢問微型企業面臨貿易衝擊，有多少遇到「雨天被收傘」？經濟部長龔明鑫說，繳息正常的話可舊貸展延，基本不會收傘。行政院長卓榮泰表示，銀行端不管是公股、民間銀行，在這時間點能盡量放寬，採取信任、長期合作的方式來協助業者。記者林俊良／攝影
行政院卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。民進黨立委蔡其昌質詢問微型企業面臨貿易衝擊，有多少遇到「雨天被收傘」？經濟部長龔明鑫說，繳息正常的話可舊貸展延，基本不會收傘。卓榮泰表示，銀行端不管是公股、民間銀行，在這時間點能盡量放寬，採取信任、長期合作的方式來協助業者。

蔡其昌今在立院質詢，關心我方跟美方談判關稅問題。卓榮泰說，跟美方談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，一直跟美方保持積極、正面接觸。

蔡其昌表示，全球半導體、AI成長力道強大，反映到台灣也能發現，有產業發展趨勢無法均衡的問題，再加上美中貿易談判的問題，讓台中工具機產業、金屬加工等製造業面臨挑戰，他、支持相關政策、法規甚至包括甫通過的韌性特別預算。經濟部、金管會有提出些支持的方法，但落實到基層，特別是台中最多的微型企業，會面臨訊息不對等，如經濟部有成立「馬上辦中心」，當中有項業務就是協調銀行不可「雨天收傘」，現在有多少「雨天被收傘」？

龔明鑫表示，銀行公會也在講，如果繳息正常，舊貸展延是可以的，自動會展延六個月到一年，基本上不會收傘。

蔡其昌追問，在民間還是遇到擔心被雨天收傘的，案例如何處理？龔明鑫表示，「我們來了解」。卓榮泰也說，有些個案可能是因為其他因素，希望在銀行端，不管是公股的還是民間銀行，在這時間點能盡量放寬，採取信任、長期合作的方式來協助業者，這是他一直要求部會的。

