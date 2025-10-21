聽新聞
川習會將觸及台灣議題…外交部：台美溝通暢通 保持密切聯繫
美國總統川普在白宮稱，預期與中國大陸國家領導人習近平的會晤，將討論到台灣議題。外交部北美司司長王良玉在例行記者會答覆媒體詢問指出，外交部一向持續密切關注美中互動情形。台美之間溝通管道暢通，保持密切聯繫。
王良玉表示，川普政府上任以來，已多次明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，如9月在聯合國大會期間的美日韓三國外長聯合聲明，以及七大工業國集團（G7）外長聯合聲明等，皆強調維持台海和平穩定的重要性，並反對任何片面以武力改變現狀之企圖。
王良玉說，外交部將持續密切關注相關發展，並與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及我國利益能獲得確實保障。
川普20日在白宮與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，有媒體詢問說，中國有可能在2027年入侵台灣，是否認為美英澳三國簽署的「AUKUS」核子潛艦協議是用來嚇阻中國的一環，川普表示，他認為AUKUS是嚇阻的手段，但他也說，他不認為會有需要用到。
川普說，台灣是中國「眼中的蘋果」，但他不認為中國想要這麼做，他現在也看不出來中國會這麼做。
