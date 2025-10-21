民進黨團推外送員權益專法 保障基本報酬、離線權

外送平台市場近年蓬勃發展，全國已有超過14.5萬名外送員，但常出現報酬不透明、莫名遭到平台停權等困境。民進黨立院黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並條列十大亮點，表示將透過法律條文，保障外送員的基本報酬、離線權、定型化契約、保險等。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，消費者、店家間是透過平台媒合關係，但平台屬於交通部主管業務，民進黨團專法將主責機關定為勞動部，也將薪資保障透明化、爭議、申訴管道制度化、增加職災、傷害保險保障。

民進黨團副幹事長林月琴強調，外送員長時間在外工作，交通事故風險隨之提高，平台有義務為外送員提供適當且不收費的交通安全教育訓練，以確保所有利害關係人的權益。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，民進黨團版本共25條條文，四大利害相關者都有照顧到，行政部門六大部會都投入，主管機關由勞動部保障外送員權益為最大宗，管理則由交通部負責，店家相關權益是經濟部擔綱，食品安全由衛福部掌理，演算法、電子資訊相關是數發部，另外關於商業保險則是金管會。

民進黨團也提出外送員權益專法十大亮點，包括運費加最低工資，雙重保障外送員基本報酬；確保外送員離線權，平台不得有不利對待

平台不得任意終止契約；建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組；外送員職災保費由平台負擔；商業保險入法；擬訂平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約；維護消費者，外送員個資安全；平台有紀錄保存責任，機閣有調閱權；明確各部會分工，完整保障各方權益。

「外送員已經等了十幾年了。」全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，2019年首次有對外送員相關保障，促成北市外送平台自治條例，但至今發現平台對外送員越來越多苛責不合理項目，基本工資年年往上漲，但外送員薪資卻是相反。外送員至今沒有能讓平台提供職災險保障，希望朝野合作讓外送員保障通過。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，目前民進黨團版本，就外送員來說是涵蓋率最廣，針對四大利害關係人是最完整保障。工會聚焦在申訴制度，救濟也有成立第三方救濟小組，給外送員有救濟單位能處理。

