快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨團推外送員權益專法 保障基本報酬、離線權

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團上午舉行「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團上午舉行「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。記者曾學仁／攝影

外送平台市場近年蓬勃發展，全國已有超過14.5萬名外送員，但常出現報酬不透明、莫名遭到平台停權等困境。民進黨立院黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並條列十大亮點，表示將透過法律條文，保障外送員的基本報酬、離線權、定型化契約、保險等。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，消費者、店家間是透過平台媒合關係，但平台屬於交通部主管業務，民進黨團專法將主責機關定為勞動部，也將薪資保障透明化、爭議、申訴管道制度化、增加職災、傷害保險保障。

民進黨團副幹事長林月琴強調，外送員長時間在外工作，交通事故風險隨之提高，平台有義務為外送員提供適當且不收費的交通安全教育訓練，以確保所有利害關係人的權益。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，民進黨團版本共25條條文，四大利害相關者都有照顧到，行政部門六大部會都投入，主管機關由勞動部保障外送員權益為最大宗，管理則由交通部負責，店家相關權益是經濟部擔綱，食品安全由衛福部掌理，演算法、電子資訊相關是數發部，另外關於商業保險則是金管會。

民進黨團也提出外送員權益專法十大亮點，包括運費加最低工資，雙重保障外送員基本報酬；確保外送員離線權，平台不得有不利對待

平台不得任意終止契約；建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組；外送員職災保費由平台負擔；商業保險入法；擬訂平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約；維護消費者，外送員個資安全；平台有紀錄保存責任，機閣有調閱權；明確各部會分工，完整保障各方權益。

「外送員已經等了十幾年了。」全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，2019年首次有對外送員相關保障，促成北市外送平台自治條例，但至今發現平台對外送員越來越多苛責不合理項目，基本工資年年往上漲，但外送員薪資卻是相反。外送員至今沒有能讓平台提供職災險保障，希望朝野合作讓外送員保障通過。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，目前民進黨團版本，就外送員來說是涵蓋率最廣，針對四大利害關係人是最完整保障。工會聚焦在申訴制度，救濟也有成立第三方救濟小組，給外送員有救濟單位能處理。

外送員 民進黨 保險

延伸閱讀

影／民進黨團提出外送專法 呼籲保障外送員權益

影／保障外送人員權益 國民黨團呼籲立專法

外送要不要送上樓爭議多 網：盼平台定附加樓層費

不甩備註欄需送上樓…外送員樓下等竟還報案 警到場不忍了

相關新聞

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評...

川習會將觸及台灣議題…外交部：台美溝通暢通 保持密切聯繫

美國總統川普在白宮稱，預期與中國大陸國家領導人習近平的會晤，將討論到台灣議題。外交部北美司司長王良玉在例行記者會答覆媒體...

民調／45%台灣民眾不信 川普有意願阻止中共武力犯台

美國總統川普最新談話提及台海情勢時，對中國大陸2027年攻台準備說法表達懷疑，並說不認為中國會這麼做，還透露自己已受邀將...

輝達備案倒數3天 北市將提4、5塊地 圓山不在這波名單

輝達進駐北士科T1718協商陷僵局，北市府24日之前就會向輝達提出其他土地備案，北市產發局長陳俊安今天表示，市府24日之...

譴責藝人閃兵 羅廷瑋：南韓以當兵為榮 台灣躲兵役稀鬆平常

再爆藝人閃兵案，國民黨立委羅廷瑋今日對此表示，法規應趕緊補破網，嚴懲閃兵。他以南韓藝人當兵為例，表示當兵對南韓藝人來說非...

學者：「台灣有事」未登日政策文件 別以為高市會有具體承諾

日本國會今舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗為第1044代日本首相。台灣學者觀察高市執政，均指向內部挑戰大，需有效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。