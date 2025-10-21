民調／45％台灣民眾不信 川普有意願阻止中共武力犯台

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普最新談話提及台海情勢時，對中國大陸2027年攻台準備說法表達懷疑，並說不認為中國會這麼做，還透露自己已受邀將於明年初訪問中國；台灣民意基金會今天公布最新民調指出，44.8%民眾認為川普並無意願阻止中國大陸武力犯台。

民調問，川普是否有意願阻止中國武力犯台，僅6.1%民眾認為非常有意願、28.2%還算有意願，合計34.3%認為川普有意願阻止中國大陸動武；相對地，27.9%不太有意願、16.9%一點也沒意願，合計44.8%認為他並無意願阻止，另有20.8%未表態。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這反映出多數台灣人對美國是否真心防衛台灣存有疑慮，一股悲觀氣息正在擴散。至於「川普是否有能力阻止中國武力犯台」，14.6%認為很有能力、30.7%還算有能力，共計45.3%；不太有能力25.1%、一點也沒能力17.6%，共42.7%。

游盈隆分析，台灣民眾對川普有能力但沒意願的矛盾感最為明顯，顯示即使認為美國具備軍事實力，但民眾普遍懷疑川普是否願意為台灣出手，這種情緒隱含對美國安全承諾的信心動搖，也凸顯民眾對未來美中台局勢的不安。

川普 美國

