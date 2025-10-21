立委提效法新加坡「鞭刑打詐」卓榮泰：社會意見有討論和對立
台灣詐騙猖獗，國民黨立委洪孟楷今天在立法院總質詢中向行政院長卓榮泰提到，是否效法新加坡研議以鞭刑懲罰詐騙罪犯？行政院長卓榮泰答覆民間有討論聲音，但也有對於人權的討論，會請法務部進行可行性評估，因為社會上還有一些對立意見。
洪孟楷質疑「難道是保護犯罪者的人權？」指出新加坡上半年度詐騙總額107億元，台灣則是480億元，是星國4倍多，台灣憑什麼沒有更積極的作為？對此法務部長鄭銘謙答覆，政府非常重視打詐，可以再繼續修更重的刑罰。卓榮泰也回應請法務部進行可行性評估，相信鞭刑不是現行大多數國家所有，社會上也還有一些討論和對立意見。洪孟楷繼續問法務部能否在半年內進行評估？鄭銘謙當場允諾，未來會廣納意見。
