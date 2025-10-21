德拉瓦州眾議長：各州與台合作潛力無限 盼拓展交流
美國中大西洋州議會領袖團訪台，外交部政次陳明祺於款宴時鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處。德拉瓦州眾議長邁納布朗表示，台灣與美國各州合作潛力無限，盼持續拓展各項交流。
外交部上午發布新聞稿指出，美國中大西洋州議會領袖訪問團於20日至25日訪台，外交部政務次長陳明祺於20日款宴訪團一行，雙方就推動台美華語文教學合作、全民健康保險、能源安全、國防產業及區域情勢等議題交換意見。
陳明祺表示，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，並鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化雙方在經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。
德拉瓦州眾議長邁納布朗（Melissa Minor-Brown）表示，他代表訪團感謝台灣政府邀訪，十分珍惜與台灣的友誼及夥伴關係。他肯定台灣在人才培育的成就。台灣與美國各州合作潛力無限，期待雙邊持續拓展在人才、科技、教育及投資等領域交流。
外交部說明，訪團由維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州及西維吉尼亞州等美國中大西洋地區各州參、眾議會的領導階層議員組成。外交部期盼與美國友人持續深化台美夥伴關係，共同作為全球自由及民主供應鏈的守護力量。
