快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

德拉瓦州眾議長：各州與台合作潛力無限 盼拓展交流

中央社／ 台北21日電

美國中大西洋州議會領袖團訪台，外交部政次陳明祺於款宴時鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處。德拉瓦州眾議長邁納布朗表示，台灣與美國各州合作潛力無限，盼持續拓展各項交流。

外交部上午發布新聞稿指出，美國中大西洋州議會領袖訪問團於20日至25日訪台，外交部政務次長陳明祺於20日款宴訪團一行，雙方就推動台美華語文教學合作、全民健康保險、能源安全、國防產業及區域情勢等議題交換意見。

陳明祺表示，期盼訪團成員藉此行探索更多合作契機，並鼓勵所屬州政府來台設立駐台辦事處，進一步深化雙方在經貿、教育、科技與文化等多面向的合作。

德拉瓦州眾議長邁納布朗（Melissa Minor-Brown）表示，他代表訪團感謝台灣政府邀訪，十分珍惜與台灣的友誼及夥伴關係。他肯定台灣在人才培育的成就。台灣與美國各州合作潛力無限，期待雙邊持續拓展在人才、科技、教育及投資等領域交流。

外交部說明，訪團由維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州及西維吉尼亞州等美國中大西洋地區各州參、眾議會的領導階層議員組成。外交部期盼與美國友人持續深化台美夥伴關係，共同作為全球自由及民主供應鏈的守護力量。

外交部 美國 台美

延伸閱讀

NBA／還待不到一個月！ 金塊宣布裁掉1前鋒+1中鋒

NBA／轉披綠衫首戰就遭逆轉 西蒙斯：一開始有點緊張

哥哥帶槍回家 紐約11歲男童把玩走火爆頭身亡　

諾貝爾醫學獎／美籍學者擁抱冷門基因 學界主流曾視為「垃圾」

相關新聞

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

行政院長卓榮泰今率內閣赴立法院備詢。國民黨立委洪孟楷問，台灣可否研議仿新加坡使用鞭刑制度阻詐，要求法務部半年內提可行性評...

川習會將觸及台灣議題…外交部：台美溝通暢通 保持密切聯繫

美國總統川普在白宮稱，預期與中國大陸國家領導人習近平的會晤，將討論到台灣議題。外交部北美司司長王良玉在例行記者會答覆媒體...

民調／45%台灣民眾不信 川普有意願阻止中共武力犯台

美國總統川普最新談話提及台海情勢時，對中國大陸2027年攻台準備說法表達懷疑，並說不認為中國會這麼做，還透露自己已受邀將...

輝達備案倒數3天 北市將提4、5塊地 圓山不在這波名單

輝達進駐北士科T1718協商陷僵局，北市府24日之前就會向輝達提出其他土地備案，北市產發局長陳俊安今天表示，市府24日之...

譴責藝人閃兵 羅廷瑋：南韓以當兵為榮 台灣躲兵役稀鬆平常

再爆藝人閃兵案，國民黨立委羅廷瑋今日對此表示，法規應趕緊補破網，嚴懲閃兵。他以南韓藝人當兵為例，表示當兵對南韓藝人來說非...

學者：「台灣有事」未登日政策文件 別以為高市會有具體承諾

日本國會今舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗為第1044代日本首相。台灣學者觀察高市執政，均指向內部挑戰大，需有效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。