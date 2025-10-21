再遭爆小姨子當狗仔金主 綠黨團：黃國昌才是最大弊案製造者

民眾黨立委黃國昌陷養狗仔連環爭議，鏡週刊先爆藉姻親成立凱思國際，並該公司支付薪水，今再報導該姻親身分及狗仔集團背後金流，遭黃國昌喊告。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，黃國昌才是最大弊案製造者，以前罵人家是黑箱，黃現在一年365天、一天24小時都住在黑箱裡。

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，陳培瑜被問及黃國昌今再被報導凱思的金主是黃國昌的小姨子，但黃國昌稍早受訪否認，並喊告。她說，黃國昌要提告都尊重，「請他趕快提告」，黃國昌到現在都還是不願意正面回答問題，且問A答B一貫的伎量，真的不知道還可以再用到什麼時候。

陳培瑜說，如果事情已經牽涉到黃國昌的家人、甚至是小孩，真的必須要對家人負責，「他可以不管小草、不管支持者，但是我認為他的家人其實也需要他一起說清楚」，至於有沒有做這些事情，或鏡週刊把相關金流畫出來，「如果他只會提告，用提告來創造另外一個話題哦，其實真的台灣人已經看膩了。」

媒體追問黃國昌狗仔風波還涉及外資，其中包括國民黨前立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷，黃國昌被問及此時卻回擊說黃安捷是民進黨大佬。陳培瑜指出，黃國昌這個時候真的是睜眼說瞎話，不願意面對自己的問題，通常會拿別的事情來當遮羞布，黃再次提到民進黨大佬是一樣的意思。

陳培瑜說，黃國昌真的希望支持者或沒有辦法看懂這一團疑雲的選民們，以為黃國昌真的沒有做錯事，黃才是那個最大揭弊者，「但我要說，黃自己現在才是最大弊案的製造者，以前罵人家是黑箱，他現在一年365天，一天24小時都住在黑箱裡面。」

