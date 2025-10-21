影／民進黨團提出外送專法 呼籲保障外送員權益

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨立院黨團上午舉行「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，表示提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，透過法律條文，具體保障外送員的基本報酬及保險等事宜，也明定平臺終止契約事由與紛爭處理制度，出席包括民進黨政策會執行長吳思瑤（左三起）、民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團上午舉行「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，表示提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，透過法律條文，具體保障外送員的基本報酬及保險等事宜，也明定平台終止契約事由與紛爭處理制度，出席包括民進黨政策會執行長吳思瑤、民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等。

立法院民進黨黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，透過法律條文，具體保障外送員的基本報酬、離線權、定型化契約、保險等事宜，也明定平台終止契約事由與紛爭處理制度，針對消費者權益，亦明訂平台業者具有保護個資及資訊安全之義務。

黨團表示與在野黨版本相比，民進黨團版更加明確地訂定各部會的權責分工，藉由跨部會合作，保障外送員、消費者及合作商家之權益，同時讓外送平台保有彈性與創新的空間，因此民進黨團邀集外送員之產業工會、職業工會共同舉行記者會，宣示民進黨團對於外送員勞動權益之重視，並介紹民進黨團版本「外送員權益保障及外送平台管理法」之重點與特色。

