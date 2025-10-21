台積赴美挨批「德公移山」 卓榮泰：山在台灣沒人移得走

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，遭藍營批評這是「德公移山」，行政院長卓榮泰上午赴立法院時表示，國內產業的全球布局是基於產業自主，這是對美談判大原則，台灣AI產業地位領先，政府將持續推出AI新十大建設，「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」。記者林俊良／攝影
副總統蕭美琴稱台灣承諾台積電生態系赴美投資，遭藍營批評這是「德公移山」。行政院長卓榮泰今天回應，國內產業的全球布局是基於產業自主，這是對美談判大原則，卓榮泰指出台灣AI產業地位領先，政府將持續推出AI新十大建設，「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走」。

蕭美琴近期接受加拿大廣播公司CBC專訪提到，台灣承諾在美國投資的不只台積電，還包含整個台積電生態系，引發國內產業憂心，立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，卓榮泰指出快速發展AI是全球共同需求，美國政府也在內，而國內產業有自主性的全球布局，這是產業自主，也是我方與美方談判「台灣模式」最重要的大原則。

卓榮泰 台積電 美國

