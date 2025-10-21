李洋：上任一個多月 感覺「蠻刺激的」
運動部長李洋今天以「蠻刺激的」，回應民進黨立委蔡其昌質詢他上任以來的感覺。至於拿奧運金牌跟當部長，哪個比較容易。李洋說，「都不容易」。
行政院長卓榮泰上午率領各部會首長赴立法院進行施政報告，並備質詢。
身兼中華職棒會長的蔡其昌，一上場就質詢李洋，上任一個多月以來的感覺如何。李洋笑說，蠻刺激的。
蔡其昌進一步問，若拿奧運金牌，跟當運動部長，硬要比的話，哪一個比較容易、喜歡哪一個。李洋說，「都不容易，我都蠻喜歡挑戰的」。
蔡其昌表示，上次總質詢行政院承諾3件事，自行車館、運動館整修及棒球博物館，現在有很大的變化。因為財政收支劃分法修法通過後，中央補助地方興建體育設施的能量大減。他舉例說，在優化全民運動與賽會環境計畫中，113年到116年共編列新台幣64億元興建自由車場，當初預算不足，現在3個案子還要繼續做嗎，明年度預算書都送來了，沒有看到相關預算。
蔡其昌指出，中央不能改變態度，中央絕對不能退縮，這是中央的態度，如果自行車場不做，這不是笑話嗎。台灣是科技大國，全球面板製造能力最強，像澄清湖球場LED看板小且功能衰退，連字都看不清楚。
卓榮泰表示，承諾不會改變，會儘速協助。
蔡其昌也向李洋表示，理念、方向有了之後，現在要面對的是政府預算有限，如何在部會當中，跟行政院爭取落實想法的預算，是李洋要面對的挑戰。
卓榮泰指出，棒球政策應該有更強力的支持，政府一定會支持年輕人跟民眾最能夠團結一致的運動賽事，政府會全力推動，場地設備要先健全起來，運動部會做到。
