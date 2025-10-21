影／保障外送人員權益 國民黨團呼籲立專法

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行「外送經濟新時代 立法保障要跟上」記者會，國民黨團表示外送人員的人事已經累積超過31.4萬，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障，出席包括書記長羅智強（中）、立委廖偉翔、王育敏等人。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團上午舉行「外送經濟新時代 立法保障要跟上」記者會，書記長羅智強、副書記王鴻薇、立委羅廷瑋廖偉翔牛煦庭王育敏出席。

羅智強表示外送經濟新時代，立法保障要跟得上，國內從事外送平台的從業人員，累計加入勞保職業災害的外送人員的人事已經累積超過31.4萬，但是保障卻是一直在勞基法之外，沒有專法給予保障，避免平台利用演算法去惡意降低薪資待遇，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障。

