影／保障外送人員權益 國民黨團呼籲立專法
國民黨立院黨團上午舉行「外送經濟新時代 立法保障要跟上」記者會，書記長羅智強、副書記王鴻薇、立委羅廷瑋、廖偉翔、牛煦庭、王育敏出席。
羅智強表示外送經濟新時代，立法保障要跟得上，國內從事外送平台的從業人員，累計加入勞保職業災害的外送人員的人事已經累積超過31.4萬，但是保障卻是一直在勞基法之外，沒有專法給予保障，避免平台利用演算法去惡意降低薪資待遇，外送人員的權益保障問題一定需要修法、立法來保障。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言