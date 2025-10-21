週刊預告爆大料 黃國昌譏「卻端一盆餿水」嗆：不道歉採取法律行動
民眾黨主席黃國昌被控「養狗仔」延燒，鏡週刊報導，黃國昌妻子高翔的妹妹高翬以100萬元挹注凱思國際、隔年凱思砸1000萬元投資民報；黃國昌今表示，鏡週刊上周預告出大菜，端出來的是一盆餿水，限週刊道歉更正，否則採取法律行動。
黃國昌表示，鏡週刊上周叫他稍安勿躁，結果看到鏡週刊誣指檢舉人匯款新台幣100萬元給他辦公室同仁指定的戶頭，但提不出匯款單、提不出任何證明，週刊又接著說他出示的截圖造假，結果檢舉人的律師直接發函，狠狠打臉鏡週刊、鏡電視。
黃表示，他要問鏡週刊、鏡電視對於做假新聞、虛偽不實的報導到底什麼時候要道歉？做假新聞內容完全虛偽不實，道歉不是最基本的嗎？
黃國昌表示，鏡週刊上周透過民進黨的政客及綠媒說今天要出大菜，他早上看到時，真的快要笑出來，他還很慎重的請太太打電話給妹妹，問是否有投資凱思國際，他太太的妹妹回覆說「他們在扯什麼鬼！」
黃國昌表示，他非常清楚、慎重地說，不管是太太的妹妹或公司，從來就不是凱思國際的股東，從來沒有匯款給凱思國際，今天會請律師出聲明。
黃表示，鏡週刊還有撰稿的記者林俊宏今天若沒有道歉、沒有更正的話，應該律師就會採取法律行動。
黃國昌說，對他來講事情很簡單，鏡週刊說他太太的公司匯款100萬元給凱思國際，那就把匯款單拿出來，把證明交出來，現在記者寫新聞已經從科幻小說變成愛怎麼寫就怎麼寫，本來以為鏡週刊要端出大菜，結果是一盆餿水。
鏡週刊今天報導「民眾黨主席黃國昌深陷養狗仔及駭客醜聞，如今他用來支付狗仔薪水的凱思國際與他具姻親關係也真相大白，背後牽扯的政商關係更是臭不可聞。」
週刊說「本刊掌握，凱思國際4年前成立的第1筆資金100萬元，就是由黃妻高翔的妹妹高翬名下耘力國際公司注資，隔年凱思砸1000萬元投資民報」。
週刊還說「由於養狗仔太燒錢，包括智邦科技創辦人黃安捷與前國民黨立委陳建平，也曾各投資近千萬元，就連與民眾黨關係密切的求真民調總經理關智宇，今年還繼續奧援百萬元。隨著注資的政商人士曝光，背後有無中、港資或其他不法金流，相關單位正擴大調查中」。
